В Ростове-на-Дону два человека пострадали в ДТП с шестью авто на Нагибина

Posted 20 сентября, 16:21
Published 20 сентября, 16:21
Modified 20 сентября, 16:23
Updated 20 сентября, 16:23
Вечером 19 сентября в Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП. 27-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и влетел в иномарку Opel Astra, которая стояла на светофоре недалеко от дома №11А по улице Михаила Нагибина. Сильный удар привел к тому, что Opel Astra по инерции врезалась в стоящий перед ней Chevrolet Klan, а тот, в свою очередь, наехал на авто марки BMW. Последними в цепочке столкновений оказались кроссовер Hyundai Kona и Niva.
Больше всего не повезло пассажиру Mercedes-Benz и водителю в Opel Astra. Они получили травмы, но понадобилась ли им медицинская помощь, неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.
Ранее стало известно, что водитель грузовика, который насмерть сбил ребенка, ехал с нарушением правил дорожного движения.
До этого в Ростовской области водитель погиб в ДТП с «перевертышем».