В Ростове-на-Дону два человека пострадали в ДТП с шестью авто на Нагибина

Вечером 19 сентября в Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП. 27-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и влетел в иномарку Opel Astra, которая стояла на светофоре недалеко от дома №11А по улице Михаила Нагибина. Сильный удар привел к тому, что Opel Astra по инерции врезалась в стоящий перед ней Chevrolet Klan, а тот, в свою очередь, наехал на авто марки BMW. Последними в цепочке столкновений оказались кроссовер Hyundai Kona и Niva.