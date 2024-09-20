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Posted 20 сентября, 16:21

Published 20 сентября, 16:21

Modified 20 сентября, 16:23

Updated 20 сентября, 16:23

В Ростове-на-Дону произошла массовая авария с участием шести автомобилей

В Ростове-на-Дону два человека пострадали в ДТП с шестью авто на Нагибина

20 сентября 2024, 16:21
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону произошла массовая авария с участием шести автомобилей
В Ростове-на-Дону водитель Mercedes-Benz спровоцировал цепочку столкновений на улице Михаила Нагибина, информирует региональная Госавтоинспекция.

Вечером 19 сентября в Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП. 27-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и влетел в иномарку Opel Astra, которая стояла на светофоре недалеко от дома №11А по улице Михаила Нагибина. Сильный удар привел к тому, что Opel Astra по инерции врезалась в стоящий перед ней Chevrolet Klan, а тот, в свою очередь, наехал на авто марки BMW. Последними в цепочке столкновений оказались кроссовер Hyundai Kona и Niva.

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Больше всего не повезло пассажиру Mercedes-Benz и водителю в Opel Astra. Они получили травмы, но понадобилась ли им медицинская помощь, неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

Ранее стало известно, что водитель грузовика, который насмерть сбил ребенка, ехал с нарушением правил дорожного движения.

До этого в Ростовской области водитель погиб в ДТП с «перевертышем».

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