rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 14:12

Published 20 сентября, 14:12

Modified 20 сентября, 14:14

Updated 20 сентября, 14:14

В Ростове-на-Дону изменят схему движения автобуса №67

В Ростове-на-Дону изменят схему движения автобуса №67 на Левенцовку

20 сентября 2024, 14:12
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове-на-Дону изменят схему движения автобуса №67
В Ростове-на-Дону городской автобус №67 начнет курсировать по новому маршруту, информирует горадминистрация.

Жители Ростова-на-Дону выбрали новую схему движения автобуса №67. По результатам голосования, которое завершилось 12 сентября, большинство горожан отдали свой голос за изменение действующего маршрута.

Так, с 21 сентября 2024 года общественный транспорт будет делать большую петлю в микрорайоне Левенцовский, проезжая проспект Солженицына, улицы Ткачева и Жданова. Остальная часть маршрута останется прежней.

В Ростове-на-Дону на месяц перекроют проезд по улице Доватора
Узнать подробнее

Добавим, что нововведения позволят улучшить маршрут до ЖК «Пятый элемент» и МАОУ «Школа № 72» по адресу проспект Солженицына, 13/3.

Ранее автобус с пассажирами и собакой упал со склона в пруд в Новочеркасске. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.

Читайте также:
«Люди с трудом запихивались»: ростовчане заявили о переполненных автобусах 2 сентябряВ Ростове-на-Дону передумали повышать стоимость проезда в автобусе до «Меги»В Ростове изменят маршруты автобусов до Левенцовки
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Городской автобус#Схема движения#Автобусный маршрут
Подпишитесь
Популярное