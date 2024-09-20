В Ростове-на-Дону изменят схему движения автобуса №67 на Левенцовку

Posted 20 сентября, 14:12
Published 20 сентября, 14:12
Modified 20 сентября, 14:14
Updated 20 сентября, 14:14
Жители Ростова-на-Дону выбрали новую схему движения автобуса №67. По результатам голосования, которое завершилось 12 сентября, большинство горожан отдали свой голос за изменение действующего маршрута.
Так, с 21 сентября 2024 года общественный транспорт будет делать большую петлю в микрорайоне Левенцовский, проезжая проспект Солженицына, улицы Ткачева и Жданова. Остальная часть маршрута останется прежней.
Добавим, что нововведения позволят улучшить маршрут до ЖК «Пятый элемент» и МАОУ «Школа № 72» по адресу проспект Солженицына, 13/3.
Ранее автобус с пассажирами и собакой упал со склона в пруд в Новочеркасске. Подробнее о происшествии в материале RostovGazeta.