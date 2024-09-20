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Posted 20 сентября, 16:30

Published 20 сентября, 16:30

Modified 20 сентября, 16:32

Updated 20 сентября, 16:32

В Ростове-на-Дону перекроют движение на Левом берегу из-за соревнования

В Ростове-на-Дону перекроют движение на левом берегу из-за соревнования

20 сентября 2024, 16:30
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону перекроют движение на Левом берегу из-за соревнования
В эти выходные в Ростове-на-Дону состоятся соревнования по триатлону «Тривей». В связи с этим временно будет ограничено движение на левом берегу. Сведения размещены на сайте городской администрации.

В воскресенье, 22 сентября, на левом берегу Ростова-на-Дону пройдут соревнования по триатлону «Тривей». Спортивное мероприятие начнется в 06.00 и завершится 13.30 мск. В это время будет поэтапно перекрыто движение.

Так, автомобилисты не смогут проехать по Гребному каналу «Дон» и проспекту Бориса Слюсаря в сторону улицы Левобережной, затем участники будут делать разворот в обратном направлении и вернутся на старт через левую полосу проспекта Бориса Слюсаря.

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Отметим, что триатлон является мультиспортивной гонкой, которая подразумевает беспрерывное прохождение трех этапов дистанции. Часть пути участники преодолевают вплавь, а часть — на велосипеде. Кроме того, спортсмены должны продемонстрировать свои навыки бега.

Ранее стало известно, что дорожники до конца года перекроют проезд на улицах Нахичевани в Ростове-на-Дону.

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