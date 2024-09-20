В Ростове-на-Дону перекроют движение на Левом берегу из-за соревнования

Posted 20 сентября, 16:30
Published 20 сентября, 16:30
Modified 20 сентября, 16:32
Updated 20 сентября, 16:32
В воскресенье, 22 сентября, на левом берегу Ростова-на-Дону пройдут соревнования по триатлону «Тривей». Спортивное мероприятие начнется в 06.00 и завершится 13.30 мск. В это время будет поэтапно перекрыто движение.
Так, автомобилисты не смогут проехать по Гребному каналу «Дон» и проспекту Бориса Слюсаря в сторону улицы Левобережной, затем участники будут делать разворот в обратном направлении и вернутся на старт через левую полосу проспекта Бориса Слюсаря.
Отметим, что триатлон является мультиспортивной гонкой, которая подразумевает беспрерывное прохождение трех этапов дистанции. Часть пути участники преодолевают вплавь, а часть — на велосипеде. Кроме того, спортсмены должны продемонстрировать свои навыки бега.
Ранее стало известно, что дорожники до конца года перекроют проезд на улицах Нахичевани в Ростове-на-Дону.