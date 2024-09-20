В Ростове-на-Дону перекроют движение на Левом берегу из-за соревнования

Так, автомобилисты не смогут проехать по Гребному каналу «Дон» и проспекту Бориса Слюсаря в сторону улицы Левобережной, затем участники будут делать разворот в обратном направлении и вернутся на старт через левую полосу проспекта Бориса Слюсаря.