В Ростове-на-Дону увеличили «временное окно» для оплаты парковок

Алексей Логвиненко подписал постановление об изменении условий использования парковок. Согласно документу, водители смогут внести оплату за стоянку до 23 часов 59 минут текущих суток. Если раньше за парковочное место нужно было расплачиваться за 15 минут с момента выезда, то сейчас у автомобилистов будет гораздо больше времени.