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Posted 20 сентября, 17:21

Published 20 сентября, 17:21

Modified 20 сентября, 17:22

Updated 20 сентября, 17:22

В Ростове-на-Дону увеличили срок оплаты парковки

В Ростове-на-Дону увеличили «временное окно» для оплаты парковок

20 сентября 2024, 17:21
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону увеличили срок оплаты парковки
В Ростове-на-Дону почти до суток увеличили период для оплаты парковочного места. Соответствующее постановление опубликовано на портале горадминистрации.

Алексей Логвиненко подписал постановление об изменении условий использования парковок. Согласно документу, водители смогут внести оплату за стоянку до 23 часов 59 минут текущих суток. Если раньше за парковочное место нужно было расплачиваться за 15 минут с момента выезда, то сейчас у автомобилистов будет гораздо больше времени.

Добавим, что водитель должен заплатить за использование парковки, даже если транспортное средство на ней размещено частично. В таком случае оплата совершается вне зависимости от размера занятой территории.

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Напомним, что ранее в центре Ростова-на-Дону ввели в эксплуатацию более 60 новых платных парковочных мест.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону перекроют движение на левом берегу из-за соревнования.

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