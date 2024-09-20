В Ростове уволены прокурор Пролетарского района и его заместитель

Как сообщает 1rnd, оба сотрудника надзорного органа замешаны в деле о коррупции. Речь идет об уголовном деле и последующем суде по факту стрельбы на левом берегу Дона. В какой-то момент в ходе слушаний сразу несколько свидетелей стали менять показания, из-за чего исход дела мог закончиться освобождением обвиняемых.