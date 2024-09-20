rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 13:44

Published 20 сентября, 13:44

Modified 20 сентября, 13:46

Updated 20 сентября, 13:46

Районный прокурор Ростова и его зам уволены из-за коррупции

В Ростове уволены прокурор Пролетарского района и его заместитель

20 сентября 2024, 13:44
Фото: 1MI
Районный прокурор Ростова и его зам уволены из-за коррупции
Прокурор Пролетарского района Ростова потерял должность вместе со своим заместителем. Как сообщает 1RND со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Роман Агапов и Юрий Переверзев оказались замешаны в уголовном деле о коррупции.

Об увольнении стало известно 20 сентября, однако кресла районного прокурора опустело еще 16-го. Старший советник юстиции Роман Агапов продержался на этой должности несколько месяцев, с апреля 2024 года. Его зам Юрий Переверзев покинул свой пост еще раньше, в августе.

Как сообщает 1rnd, оба сотрудника надзорного органа замешаны в деле о коррупции. Речь идет об уголовном деле и последующем суде по факту стрельбы на левом берегу Дона. В какой-то момент в ходе слушаний сразу несколько свидетелей стали менять показания, из-за чего исход дела мог закончиться освобождением обвиняемых.

Бастрыкин добивается ареста для экс-судьи из Ростова Алексея Куделина
Узнать подробнее

По информации СМИ, следствие считает, что на это повлияли два прокурора — Агапов и Переверзев. Станут ли они сами фигурантами уголовного дела, пока неизвестно.

Официальной информации об увольнении прокурора и его заместителя не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области задержали адвоката, который предположительно передавал взятки.

Читайте также:
Силовики задержали адвоката из Ростовской области, который передавал взяткиБравший взятки квартирами экс-сотрудник районного УЖКХ Ростова пойдет под судЭкс-главу ЖКХ Пролетарского района Ростова Стеллу Руф оставили на свободе
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Прокуратура#Коррупция#Увольнение#Адвокат#Пролетарский район#Уголовное дело#Ростов#СМИ#Судебный процесс
Подпишитесь
Популярное