В Ростове уволены прокурор Пролетарского района и его заместитель

Posted 20 сентября, 13:44
Published 20 сентября, 13:44
Modified 20 сентября, 13:46
Updated 20 сентября, 13:46
Об увольнении стало известно 20 сентября, однако кресла районного прокурора опустело еще 16-го. Старший советник юстиции Роман Агапов продержался на этой должности несколько месяцев, с апреля 2024 года. Его зам Юрий Переверзев покинул свой пост еще раньше, в августе.
Как сообщает 1rnd, оба сотрудника надзорного органа замешаны в деле о коррупции. Речь идет об уголовном деле и последующем суде по факту стрельбы на левом берегу Дона. В какой-то момент в ходе слушаний сразу несколько свидетелей стали менять показания, из-за чего исход дела мог закончиться освобождением обвиняемых.
По информации СМИ, следствие считает, что на это повлияли два прокурора — Агапов и Переверзев. Станут ли они сами фигурантами уголовного дела, пока неизвестно.
Официальной информации об увольнении прокурора и его заместителя не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области задержали адвоката, который предположительно передавал взятки.