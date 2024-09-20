В Ростовской области опровергли обучение школьников правилам общения с военными

Posted 20 сентября, 18:27
Published 20 сентября, 18:27
Modified 20 сентября, 19:04
Updated 20 сентября, 19:04
Редакция одного из региональных телеканалов получила от неизвестных видеозапись, на которой министр образования Ростовской области Тамара Шевченко рассказывает об акции «Солдат ребенка не обидит». Эта кампания направлена на обучение детей правильному общению с участниками специальной военной операции.
Региональные власти назвали видео фейком. «Злоумышленники создали дипфейк с министром образования региона Тамарой Шевченко. В Министерстве общего и профессионального образования Ростовской области информируют, что не создавали данное видео, вся информация в нем ложная», сказано в сообщении.
Это означает, что в регионе подобные мероприятия не планировались. Вероятно, дипфейк создан для создания негативного отношения к участникам СВО.
Ранее подобные видео также распространялись в Курской и Белгородской областях.
Добавим, что дипфейк — это анимированное изображение, на котором лицо человека создается с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть может изобразить персонажей удивительно похожих на реальных людей.
Ранее в мире появилась нейросеть, позволяющая парализованным управлять техникой силой мысли.