В Ростовской области опровергли обучение школьников правилам общения с военными

Редакция одного из региональных телеканалов получила от неизвестных видеозапись, на которой министр образования Ростовской области Тамара Шевченко рассказывает об акции «Солдат ребенка не обидит». Эта кампания направлена на обучение детей правильному общению с участниками специальной военной операции.