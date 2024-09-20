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Posted 20 сентября, 13:46

Published 20 сентября, 13:46

Modified 20 сентября, 13:48

Updated 20 сентября, 13:48

В Ростовской области начались заморозки

В Ростовской области температура воздуха упала до 0 градусов

20 сентября 2024, 13:46
Фото: Pxhere
В Ростовской области начались заморозки
На территории Ростовской области температура воздуха опустилась до 0 градусов Цельсия, сообщает «Это Ростов новости»

Жители Каменского района рассказали, что ночью 20 сентября температура воздуха опустилась до 0 градусов. А для того, чтобы выйти из дома рано утром, уже приходится надевать теплые вещи.

«Зима близко», — написал автор поста.

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20 сентября температура воздуха опустилась до 0 градусов20 сентября температура воздуха опустилась до 0 градусов
20 сентября температура воздуха опустилась до 0 градусов. Фото: vk.com/kamenskx

Дончане уже готовятся к постоянным морозам и перебирают свой зимний гардероб: «Спасибо! Рванула пересматривать зимние вещи».

«Зимой также будет, только слякоть прибавится», — добавил пользователь.

Напомним, что гидрометцентр спрогнозировал температурные качели в Ростовской области. В ближайшие дни ожидается перепад в 26 градусов.

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