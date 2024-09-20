В Ростовской области температура воздуха упала до 0 градусов

Posted 20 сентября, 13:46
Published 20 сентября, 13:46
Modified 20 сентября, 13:48
Updated 20 сентября, 13:48
Жители Каменского района рассказали, что ночью 20 сентября температура воздуха опустилась до 0 градусов. А для того, чтобы выйти из дома рано утром, уже приходится надевать теплые вещи.
«Зима близко», — написал автор поста.
Дончане уже готовятся к постоянным морозам и перебирают свой зимний гардероб: «Спасибо! Рванула пересматривать зимние вещи».
«Зимой также будет, только слякоть прибавится», — добавил пользователь.
Напомним, что гидрометцентр спрогнозировал температурные качели в Ростовской области. В ближайшие дни ожидается перепад в 26 градусов.