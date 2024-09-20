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Posted 20 сентября 2024, 18:57

Published 20 сентября 2024, 18:57

Modified 20 сентября 2024, 18:59

Updated 20 сентября 2024, 18:59

На экс-судью из Ростовской области возбудили уголовное дело

ВККС разрешила возбудить дело на экс-судью в Ростовской области Сергея Шама

20 сентября 2024, 18:57
Фото: 1MI. На экс-судью из Ростовской области возбудили уголовное дело
Бывший судья Шахтинского городского суда Ростовской области Сергей Шам стал фигурантом уголовного дела, сказано на сайте ВККС.

Высшая квалификационная коллегия судей дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении Сергея Шама. За дюжину лет судейской карьеры в Шахтах накопилось немало преступных эпизодов, в которых его подозревают. Например, вынесение заведомо неправосудных приговоров/решений/судебных актов (пять эпизодов), служебный подлог (15 эпизодов). Кроме того, бывший служитель Фемиды, по версии следствия, восемь раз совершил мошенничество при получении выплат и еще семь раз — попытался это сделать, но не смог (статья «Покушение на мошенничество при получении выплат»).

Сергей Шам не сразу подался в судьи. Получив в 2004 году высшее юридическое образование в СКАГСе (ныне — РАНХиГС), он стал адвокатом. Сначала трудился на должности главного специалиста юрисконсульт отдела правового обеспечения филиала № 25 в региональном отделении Фонда соцстрахования. Через три года стал членом Ростовской областной коллегии адвокатов, а с 2010 года сменил работу. Его назначили мировым судьей в судебном участке № 12 в Шахтах. Проработав половину трехлетнего срока, в августе 2012-го Шам перешел в Шахтинский городской суд. Там он трудился почти 10 лет. За несколько месяцев до юбилея, в марте 2022-го, судья написал заявление об отставке по собственному желанию.

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Два года имя Сергея Шама не всплывало в информационном поле Ростовской области. Пока силовики проводили обыски и задерживали судей в регионе, о бывшем вершителе правосудия из Шахт никто не вспоминал. Через некоторое время очередь дошла и до него. Глава Следкома РФ обратился с представлением в ВККС, которое удовлетворили — и возбудили в отношении 47-летнего экс-судьи дело.

Ранее стало известно о досрочной отставке двух судей из Ростовской области. Заявление об увольнении по собственному желанию написали Денис Лукьянов, возглавлявший Октябрьский суд Ростова, и Ирина Иванчикова — председатель Октябрьского районного суда региона.

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