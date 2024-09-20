ВККС разрешила возбудить дело на экс-судью в Ростовской области Сергея Шама

Posted 20 сентября 2024, 18:57
Published 20 сентября 2024, 18:57
Modified 20 сентября 2024, 18:59
Updated 20 сентября 2024, 18:59
Высшая квалификационная коллегия судей дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении Сергея Шама. За дюжину лет судейской карьеры в Шахтах накопилось немало преступных эпизодов, в которых его подозревают. Например, вынесение заведомо неправосудных приговоров/решений/судебных актов (пять эпизодов), служебный подлог (15 эпизодов). Кроме того, бывший служитель Фемиды, по версии следствия, восемь раз совершил мошенничество при получении выплат и еще семь раз — попытался это сделать, но не смог (статья «Покушение на мошенничество при получении выплат»).
Сергей Шам не сразу подался в судьи. Получив в 2004 году высшее юридическое образование в СКАГСе (ныне — РАНХиГС), он стал адвокатом. Сначала трудился на должности главного специалиста юрисконсульт отдела правового обеспечения филиала № 25 в региональном отделении Фонда соцстрахования. Через три года стал членом Ростовской областной коллегии адвокатов, а с 2010 года сменил работу. Его назначили мировым судьей в судебном участке № 12 в Шахтах. Проработав половину трехлетнего срока, в августе 2012-го Шам перешел в Шахтинский городской суд. Там он трудился почти 10 лет. За несколько месяцев до юбилея, в марте 2022-го, судья написал заявление об отставке по собственному желанию.
Два года имя Сергея Шама не всплывало в информационном поле Ростовской области. Пока силовики проводили обыски и задерживали судей в регионе, о бывшем вершителе правосудия из Шахт никто не вспоминал. Через некоторое время очередь дошла и до него. Глава Следкома РФ обратился с представлением в ВККС, которое удовлетворили — и возбудили в отношении 47-летнего экс-судьи дело.
Ранее стало известно о досрочной отставке двух судей из Ростовской области. Заявление об увольнении по собственному желанию написали Денис Лукьянов, возглавлявший Октябрьский суд Ростова, и Ирина Иванчикова — председатель Октябрьского районного суда региона.