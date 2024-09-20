ВККС разрешила возбудить дело на экс-судью в Ростовской области Сергея Шама

Сергей Шам не сразу подался в судьи. Получив в 2004 году высшее юридическое образование в СКАГСе (ныне — РАНХиГС), он стал адвокатом. Сначала трудился на должности главного специалиста юрисконсульт отдела правового обеспечения филиала № 25 в региональном отделении Фонда соцстрахования. Через три года стал членом Ростовской областной коллегии адвокатов, а с 2010 года сменил работу. Его назначили мировым судьей в судебном участке № 12 в Шахтах. Проработав половину трехлетнего срока, в августе 2012-го Шам перешел в Шахтинский городской суд. Там он трудился почти 10 лет. За несколько месяцев до юбилея, в марте 2022-го, судья написал заявление об отставке по собственному желанию.