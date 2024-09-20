Водитель Mercedes устроил массовое ДТП в Ростове, протаранив машины на светофоре

Posted 20 сентября, 06:21
Published 20 сентября, 06:21
Modified 20 сентября, 06:28
Updated 20 сентября, 06:28
По словам проезжавших мимо автомобилистов, водитель Mercedes врезался в несколько машин, которые остановились в ожидании зеленого сигнала светофора.
Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в telegram-канале «Как-то так новости: Ростов». Судя по кадрам, у некоторых авто остались небольшие царапины и вмятины, а одно получило больше всех повреждений — и спереди, и сзади.
— Слышал стук сильный, не доезжая улицы Турмалиновской, — пишут в соцсетях горожане.
— Кто-то страйк поймал, — шутят подписчики.
— Один на BMW выпендрился, а второй решил: «Ничего ты не умеешь, смотри, как надо», — добавили ростовчане, вспомнив лихача, который едва не устроил ДТП в тот же день.
Водитель BMW, вероятно, не справившись с управлением, завихлял на проспекте Нагибина и подрезал легковушку. За секунду немецкая машина пересекла дорогу из крайней левой полосы к правой обочине и закружилась в дрифте.
Ранее в Ростовской области произошло массовое ДТП из-за дыма от крупного пожара.