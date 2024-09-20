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Posted 20 сентября, 06:21

Published 20 сентября, 06:21

Modified 20 сентября, 06:28

Updated 20 сентября, 06:28

Водитель Mercedes устроил массовое ДТП в Ростове, протаранив машины на светофоре

Водитель Mercedes устроил массовое ДТП в Ростове, протаранив машины на светофоре

20 сентября 2024, 06:21
Фото: 1MI
Водитель Mercedes устроил массовое ДТП в Ростове, протаранив машины на светофоре
Массовая авария произошла в ночь на 20 сентября на проспекте Михаила Нагибина в Ростове, сообщают очевидцы.

По словам проезжавших мимо автомобилистов, водитель Mercedes врезался в несколько машин, которые остановились в ожидании зеленого сигнала светофора.

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в telegram-канале «Как-то так новости: Ростов». Судя по кадрам, у некоторых авто остались небольшие царапины и вмятины, а одно получило больше всех повреждений — и спереди, и сзади.

— Слышал стук сильный, не доезжая улицы Турмалиновской, — пишут в соцсетях горожане.
— Кто-то страйк поймал, — шутят подписчики.
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— Один на BMW выпендрился, а второй решил: «Ничего ты не умеешь, смотри, как надо», — добавили ростовчане, вспомнив лихача, который едва не устроил ДТП в тот же день.

Водитель BMW, вероятно, не справившись с управлением, завихлял на проспекте Нагибина и подрезал легковушку. За секунду немецкая машина пересекла дорогу из крайней левой полосы к правой обочине и закружилась в дрифте.

Ранее в Ростовской области произошло массовое ДТП из-за дыма от крупного пожара.

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