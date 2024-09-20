Водитель на полной скорости переехал школьницу в Ростове-на-Дону

Posted 20 сентября, 09:20
Published 20 сентября, 09:20
Modified 20 сентября, 09:22
Updated 20 сентября, 09:22
Происшествие случилось утром 20 сентября в Железнодорожном районе. На улице 3-Баррикадной водитель на большой скорости сбил девочку. Школьница шла по дороге рядом с частными домами.
Реанимировать девочку попытались прохожие. Позже к месту происшествия прибыли врачи скорой помощи, которые госпитализировали школьницу. Подробностей о её состоянии пока нет.
В пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции официальных комментариев об инциденте пока не давали. Информация уточняется.