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Posted 20 сентября, 09:20

Published 20 сентября, 09:20

Modified 20 сентября, 09:22

Updated 20 сентября, 09:22

Водитель на полной скорость переехал школьницу в Ростове-на-Дону

Водитель на полной скорости переехал школьницу в Ростове-на-Дону

20 сентября 2024, 09:20
Фото: 1MI
Водитель на полной скорость переехал школьницу в Ростове-на-Дону
ДТП с участием школьницы произошло на 3-Баррикадной улице в Ростове-на-Дону, кадрами с места аварии делится сообщество ВКонтакте «Это Ростов! Новости».

Происшествие случилось утром 20 сентября в Железнодорожном районе. На улице 3-Баррикадной водитель на большой скорости сбил девочку. Школьница шла по дороге рядом с частными домами.

Реанимировать девочку попытались прохожие. Позже к месту происшествия прибыли врачи скорой помощи, которые госпитализировали школьницу. Подробностей о её состоянии пока нет.

В пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции официальных комментариев об инциденте пока не давали. Информация уточняется.

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Водитель на полной скорость переехал школьницу в Ростове-на-ДонуВодитель на полной скорость переехал школьницу в Ростове-на-Дону
Водитель на полной скорость переехал школьницу в Ростове-на-Дону. Фото: ТГ канал «Это Ростов»

Ранее мальчика на самокате насмерть сбил КамАЗ в Ростове-на-Дону.

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