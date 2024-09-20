Выпускники Донского института молодых исследователей защитили шесть проектов

Posted 20 сентября, 14:56
Published 20 сентября, 14:56
Modified 20 сентября, 14:58
Updated 20 сентября, 14:58
Конкурсный отбор молодых исследователей стартовал весной текущего года. С лучшими из них, заключили государственные контракты по выполнению исследовательских и аналитических работ в течение трех месяцев.
Заместитель главы региона Вадим Артемов отметил, что погружение в текущую практическую деятельность органов власти стало для ребят хорошим мотиватором и трамплином к дальнейшему трудоустройству. По его словам, главная цель института молодых исследователей — привлечь на государственную гражданскую службу мотивированных и подготовленных молодых людей.
В итоге результатом совместной работы стали шесть проектов, которые затронули актуальные вопросы в деятельности исполнительных органов, где молодые исследователи и прошли стажировку.
Например, Екатерина Кременчук разработала дорожную карту совершенствования механизмов научно-производственной кооперации в регионе. Анастасия Папкова выступила с конкретными предложениями по модернизации информационных ресурсов департамента потребительского рынка Ростовской области.
Проект мобильного приложения для молодых семей предложила Арина Лаптева, тогда как Имран Магеррамов исследовал вопросы реализации современной промышленной политики.
Поиск инновационных форматов в профилактических мероприятия с молодежью разработала Ольга Савченко, она же сформулировала предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере. А предложения по оценке инновационного потенциала организаций в Ростовской области подготовила Александра Проценко.
Члены комиссии отметили практическую ценность представленных работ и возможность их внедрения в деятельность исполнительных органов Ростовской области.
— Сегодня внимание власти и на федеральном уровне, и на региональном приковано к поиску молодых конкурентоспособных специалистов, способных генерировать нестандартные идеи, создавать новые возможности для развития государства в долгосрочной перспективе. Губернатор области Василий Голубев ставит перед нами задачу по привлечению в органы власти всех уровней молодых перспективных специалистов. Реализация проекта — один из максимально эффективных инструментов для ее решения, — сказал Вадим Артемов.
Напомним, что мероприятия по отбору и привлечению наиболее талантливых молодых людей к работе в региональных исполнительных органах реализуются в области с 2009 года. За это время в проекте приняли участие 130 человек. Более половины из них стали сотрудниками исполнительных органов области и подведомственных организаций.
В рамках всероссийского конкурса, проведенного Минтрудом России, проект признан лучшей кадровой практикой на государственной гражданской службе и отмечен дипломом I степени факультета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова.