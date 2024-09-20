Выпускники Донского института молодых исследователей защитили шесть проектов

— Сегодня внимание власти и на федеральном уровне, и на региональном приковано к поиску молодых конкурентоспособных специалистов, способных генерировать нестандартные идеи, создавать новые возможности для развития государства в долгосрочной перспективе. Губернатор области Василий Голубев ставит перед нами задачу по привлечению в органы власти всех уровней молодых перспективных специалистов. Реализация проекта — один из максимально эффективных инструментов для ее решения, — сказал Вадим Артемов.