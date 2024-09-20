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Posted 20 сентября 2024, 15:42

Published 20 сентября 2024, 15:42

Modified 20 сентября 2024, 15:44

Updated 20 сентября 2024, 15:44

Юрист рассказал, какой бизнес в Ростове попадет под проверки Роспотребнадзора

20 сентября 2024, 15:42
Сюжет
Эксклюзив
Роспотребнадзор возобновит внеплановые проверки бизнеса в Ростовской области, не уведомляя заранее тех, кого будут проверять. Об этом сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

По словам собеседника частичная отмена моратория на проверки бизнеса защитит права потребителей.

Теперь Роспотребнадзор сможет проводить проверки без предупреждения, если будут обнаружены индикаторы риска нарушения обязательных требований к продукции.

«Нарушением будет считаться факт выявления продукции без маркировки. Также инициировать проверку смогут и по факту обращения граждан. Например, по жалобам ростовчан, по информации в социальных сетях или в СМИ», — отмечает Антон Габович.
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Юрист рассказывает, что в его практике были случаи, когда ростовчане обращались с жалобами в Роспотребнадзор. А оттуда получали ответ, что проверку провести невозможно из-за действующего моратория.

«Теперь у контролирующего органа будет больше возможностей изымать из оборота некачественную продукцию», — уверен собеседник.
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