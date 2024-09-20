Юрист рассказал, какой бизнес в Ростове попадет под проверки Роспотребнадзора

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Роспотребнадзор возобновит внеплановые проверки бизнеса в Ростовской области, не уведомляя заранее тех, кого будут проверять. Об этом сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.