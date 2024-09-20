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Posted 20 сентября, 15:42

Published 20 сентября, 15:42

Modified 20 сентября, 15:44

Updated 20 сентября, 15:44

Юрист Габович объяснил, что станет индикатором риска для проверок бизнеса в Ростове

Юрист рассказал, какой бизнес в Ростове попадет под проверки Роспотребнадзора

20 сентября 2024, 15:42
Фото: Pxhere
Юрист Габович объяснил, что станет индикатором риска для проверок бизнеса в Ростове
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Эксклюзив
Роспотребнадзор возобновит внеплановые проверки бизнеса в Ростовской области, не уведомляя заранее тех, кого будут проверять. Об этом сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

По словам собеседника частичная отмена моратория на проверки бизнеса защитит права потребителей.

Теперь Роспотребнадзор сможет проводить проверки без предупреждения, если будут обнаружены индикаторы риска нарушения обязательных требований к продукции.

«Нарушением будет считаться факт выявления продукции без маркировки. Также инициировать проверку смогут и по факту обращения граждан. Например, по жалобам ростовчан, по информации в социальных сетях или в СМИ», — отмечает Антон Габович.
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Юрист рассказывает, что в его практике были случаи, когда ростовчане обращались с жалобами в Роспотребнадзор. А оттуда получали ответ, что проверку провести невозможно из-за действующего моратория.

«Теперь у контролирующего органа будет больше возможностей изымать из оборота некачественную продукцию», — уверен собеседник.
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