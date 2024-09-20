Юрист рассказал, какой бизнес в Ростове попадет под проверки Роспотребнадзора

Posted 20 сентября, 15:42
Published 20 сентября, 15:42
Modified 20 сентября, 15:44
Updated 20 сентября, 15:44
По словам собеседника частичная отмена моратория на проверки бизнеса защитит права потребителей.
Теперь Роспотребнадзор сможет проводить проверки без предупреждения, если будут обнаружены индикаторы риска нарушения обязательных требований к продукции.
«Нарушением будет считаться факт выявления продукции без маркировки. Также инициировать проверку смогут и по факту обращения граждан. Например, по жалобам ростовчан, по информации в социальных сетях или в СМИ», — отмечает Антон Габович.
Юрист рассказывает, что в его практике были случаи, когда ростовчане обращались с жалобами в Роспотребнадзор. А оттуда получали ответ, что проверку провести невозможно из-за действующего моратория.
«Теперь у контролирующего органа будет больше возможностей изымать из оборота некачественную продукцию», — уверен собеседник.