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Posted 20 сентября, 10:49

Published 20 сентября, 10:49

Modified 20 сентября, 10:53

Updated 20 сентября, 10:53

Жители Ростова сообщили об обнаружении гранаты прямо на улице

Житель Ростова нашел в палисаднике боевую гранату

20 сентября 2024, 10:49
Фото: Wikimedia.org
Жители Ростова сообщили об обнаружении гранаты прямо на улице
В Ростове-на-Дону в палисаднике жители нашли предмет, похожий на гранату, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

Происшествие, по данным источника, случилось ещё 16 сентября. Возле здания №146/5 на улице Доватора. На онлайн-картах указано, что там располагаются складские помещения, автосервис и цеха. Рядом со зданием, в палисаднике, прохожие обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1.

На место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Они организовали проверку по факту происшествия.

В управлении МВД по городу официальный комментарий об инциденте пока не давали.

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