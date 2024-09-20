Житель Ростова нашел в палисаднике боевую гранату

Posted 20 сентября, 10:49
Published 20 сентября, 10:49
Modified 20 сентября, 10:53
Updated 20 сентября, 10:53
Происшествие, по данным источника, случилось ещё 16 сентября. Возле здания №146/5 на улице Доватора. На онлайн-картах указано, что там располагаются складские помещения, автосервис и цеха. Рядом со зданием, в палисаднике, прохожие обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1.
На место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Они организовали проверку по факту происшествия.
В управлении МВД по городу официальный комментарий об инциденте пока не давали.