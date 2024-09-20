Житель Ростова нашел в палисаднике боевую гранату

Происшествие, по данным источника, случилось ещё 16 сентября. Возле здания №146/5 на улице Доватора. На онлайн-картах указано, что там располагаются складские помещения, автосервис и цеха. Рядом со зданием, в палисаднике, прохожие обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1.