Жителей Ростовской области предупредили об отравленной воде: правда или фейк

Оказалось, что этот ролик не новый: он гуляет в сети несколько месяцев. Сначала информация об отравленной воде в бутылках появилась в Запорожской области. Глава города Бердянска опроверг сообщения еще в середине июля. По его словам, авторы фейка специально выбрали марку «Святой источник». Именно эту бутилированную воду зачастую привозили в качестве гуманитарной помощи. Вероятно, кто-то пытался запугать население, чтобы оставить совсем без воды во время перебоев с водоснабжением.