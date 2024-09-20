Жителей Ростовской области предупредили об отравленной воде: правда или фейк

Posted 20 сентября, 12:00
Published 20 сентября, 12:00
Modified 20 сентября, 13:20
Updated 20 сентября, 13:20
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Оказалось, что этот ролик не новый: он гуляет в сети несколько месяцев. Сначала информация об отравленной воде в бутылках появилась в Запорожской области. Глава города Бердянска опроверг сообщения еще в середине июля. По его словам, авторы фейка специально выбрали марку «Святой источник». Именно эту бутилированную воду зачастую привозили в качестве гуманитарной помощи. Вероятно, кто-то пытался запугать население, чтобы оставить совсем без воды во время перебоев с водоснабжением.
Позже вброс дошел и до других регионов, включая Ростовскую область. Однако отравленной бутилированная вода не может быть ни при каких обстоятельствах, поскольку в России действуют Правила маркировки упакованной воды средствами идентификации.
Если она не пройдет проверку качества, то ее попросту не допустят к продаже. Убедиться в том, что купленная вода не отравлена, можно, отсканировав QR- код на бутылке. Он содержит в себе информацию о подлинности и сроках годности товара в системе «Честный знак».
Ранее RostovGazeta сообщала о фейке про утечку данных из реестра призывников.