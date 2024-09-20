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Posted 20 сентября, 12:00

Published 20 сентября, 12:00

Modified 20 сентября, 13:20

Updated 20 сентября, 13:20

Жителей Ростовской области предупредили об отравленной воде: правда или фейк

Жителей Ростовской области предупредили об отравленной воде: правда или фейк

20 сентября 2024, 12:00
Фото: Pxhere
Жителей Ростовской области предупредили об отравленной воде: правда или фейк
В мессенджерах массово распространяется видеоролик, в котором заявляют о якобы отравленной воде марки «Святой источник». Насколько это правда, разобралась RostovGazeta.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Оказалось, что этот ролик не новый: он гуляет в сети несколько месяцев. Сначала информация об отравленной воде в бутылках появилась в Запорожской области. Глава города Бердянска опроверг сообщения еще в середине июля. По его словам, авторы фейка специально выбрали марку «Святой источник». Именно эту бутилированную воду зачастую привозили в качестве гуманитарной помощи. Вероятно, кто-то пытался запугать население, чтобы оставить совсем без воды во время перебоев с водоснабжением.

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Позже вброс дошел и до других регионов, включая Ростовскую область. Однако отравленной бутилированная вода не может быть ни при каких обстоятельствах, поскольку в России действуют Правила маркировки упакованной воды средствами идентификации.

Если она не пройдет проверку качества, то ее попросту не допустят к продаже. Убедиться в том, что купленная вода не отравлена, можно, отсканировав QR- код на бутылке. Он содержит в себе информацию о подлинности и сроках годности товара в системе «Честный знак».

Ранее RostovGazeta сообщала о фейке про утечку данных из реестра призывников.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Запорожская область#Фейк#Гуманитарная помощь#Водоснабжение#QR-код#Честный знак
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