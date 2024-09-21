Балкон старинного здания обвалился на тротуар в центре Ростова

Происшествие случилось в городе в ночь на 21 сентября. У дома №61 в на улице Советской обвалился балкон на третьем этаже. Его обломки упали на тротуар. Повредилась также вывеска на первом этаже. Никто из прохожих и жильцов дома не пострадал.