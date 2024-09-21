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Posted 21 сентября, 11:24

Published 21 сентября, 11:24

Modified 21 сентября, 11:24

Updated 21 сентября, 11:24

На улице Советской в Ростове обломки балкона упали на тротуар

Балкон старинного здания обвалился на тротуар в центре Ростова

21 сентября 2024, 11:24
Фото: 1MI
На улице Советской в Ростове обломки балкона упали на тротуар
На улице Советской в Ростове обломки балкона упали на тротуар, сообщает со ссылкой на очевидцев Telegram-канал «Подслушано в Ростове-на-Дону».

Происшествие случилось в городе в ночь на 21 сентября. У дома №61 в на улице Советской обвалился балкон на третьем этаже. Его обломки упали на тротуар. Повредилась также вывеска на первом этаже. Никто из прохожих и жильцов дома не пострадал.

У дома №61 в на улице Советской обвалился балкон на третьем этаже.У дома №61 в на улице Советской обвалился балкон на третьем этаже.
У дома №61 в на улице Советской обвалился балкон на третьем этаже.. Фото: Telegram-канал «Подслушано в Ростове-на-Дону»

Жильцы дома и ранее жаловались на обветшалые балконы и проблемы. В июле этого года в администрацию города поступала информация об обрушении штукатурного слоя балконной плиты на Советской, 61. Жильцы тогда просили провести капремонт здания.

Ранее RostovGazeta разобралась, почему ростовчане не довольны капремонтом многоквартирных домов.

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