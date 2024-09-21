Балкон старинного здания обвалился на тротуар в центре Ростова

Posted 21 сентября, 11:24
Published 21 сентября, 11:24
Modified 21 сентября, 11:24
Updated 21 сентября, 11:24
Происшествие случилось в городе в ночь на 21 сентября. У дома №61 в на улице Советской обвалился балкон на третьем этаже. Его обломки упали на тротуар. Повредилась также вывеска на первом этаже. Никто из прохожих и жильцов дома не пострадал.
Жильцы дома и ранее жаловались на обветшалые балконы и проблемы. В июле этого года в администрацию города поступала информация об обрушении штукатурного слоя балконной плиты на Советской, 61. Жильцы тогда просили провести капремонт здания.
Ранее RostovGazeta разобралась, почему ростовчане не довольны капремонтом многоквартирных домов.