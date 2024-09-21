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Posted 21 сентября, 17:57

Published 21 сентября, 17:57

Modified 21 сентября, 17:57

Updated 21 сентября, 17:57

Следователи проверят информацию о нарушении прав сироты-инвалида в Ростове

Бастрыкина заинтересовал водитель, выгнавший из автобуса инвалида в Ростове

21 сентября 2024, 17:57
Фото: 1MI
Следователи проверят информацию о нарушении прав сироты-инвалида в Ростове
Следователи проверят информацию о нарушении прав сироты-инвалида в Ростове, сообщили в СК РФ.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав подростка с ограниченными возможностями в Ростове. СМИ писали, что водитель одного из городских автобусов выгнал сироту после того, как тот предъявил льготный проездной билет. Водитель требовал от подростка всё равно заплатить деньги, а когда он их не получил, то обругал инвалида и выставил его из транспорта.

Опекун мальчика обратился в суд. С транспортной компании в пользу подростка взыскали компенсацию, но деньги до сих пор не выплачены.

Сирота-инвалид стал спать под кроватью после поездки в ростовском автобусе
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В центральном аппарате СК ждут от ростовских коллег доклад о ситуации.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала об этом происшествии. Адвокат подростка рассказал, что скандал произвёл сильное эмоциональное воздействие на подростка. У него произошло расстройство психики. В результате юноша мучается от кошмаров и спит под кроватью.

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