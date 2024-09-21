Бастрыкина заинтересовал водитель, выгнавший из автобуса инвалида в Ростове

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав подростка с ограниченными возможностями в Ростове. СМИ писали, что водитель одного из городских автобусов выгнал сироту после того, как тот предъявил льготный проездной билет. Водитель требовал от подростка всё равно заплатить деньги, а когда он их не получил, то обругал инвалида и выставил его из транспорта.