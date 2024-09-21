Бастрыкина заинтересовал водитель, выгнавший из автобуса инвалида в Ростове

Posted 21 сентября, 17:57
Published 21 сентября, 17:57
Modified 21 сентября, 17:57
Updated 21 сентября, 17:57
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав подростка с ограниченными возможностями в Ростове. СМИ писали, что водитель одного из городских автобусов выгнал сироту после того, как тот предъявил льготный проездной билет. Водитель требовал от подростка всё равно заплатить деньги, а когда он их не получил, то обругал инвалида и выставил его из транспорта.
Опекун мальчика обратился в суд. С транспортной компании в пользу подростка взыскали компенсацию, но деньги до сих пор не выплачены.
В центральном аппарате СК ждут от ростовских коллег доклад о ситуации.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала об этом происшествии. Адвокат подростка рассказал, что скандал произвёл сильное эмоциональное воздействие на подростка. У него произошло расстройство психики. В результате юноша мучается от кошмаров и спит под кроватью.