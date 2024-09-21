Директор оборонного завода в Таганроге останется в тюрьме за кражу 420 млн руб

Posted 21 сентября, 08:10
Published 21 сентября, 08:10
Modified 21 сентября, 08:10
Updated 21 сентября, 08:10
В июне этого года Таганрогский городской суд вынес приговор Владимиру Масленскому, бывшему гендиректору оборонного предприятия «Звезда-Стрела». Его признали виновным по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере. Масленского приговорили к четырём годам лишения свободы, штрафу и выплате ущерба Минобороны России.
На днях это решение попытались оспорить в апелляции. Но и Ростовский областной суд оставил его без изменений, посчитав справедливым. Теперь приговор должен вступить в силу.
По версии обвинения, с 2016 по 2023 годы Масленский вместе с двумя сообщниками, используя служебное положение, путём украл у Минобороны больше 420 миллионов рублей. Махинации он смог провернуть, выполняя контракты на производство составной части тактической ракеты.