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Posted 21 сентября, 08:10

Published 21 сентября, 08:10

Modified 21 сентября, 08:10

Updated 21 сентября, 08:10

Директор оборонного завода в Таганроге останется в тюрьме за кражу 420 млн руб

Директор оборонного завода в Таганроге останется в тюрьме за кражу 420 млн руб

21 сентября 2024, 08:10
Фото: pxhere.com
Директор оборонного завода в Таганроге останется в тюрьме за кражу 420 млн руб
Бывший гендиректор оборонного завода в Таганроге Владимир Масленский не смог обжаловать свой приговор, сообщили в Ростовском областном суде.

В июне этого года Таганрогский городской суд вынес приговор Владимиру Масленскому, бывшему гендиректору оборонного предприятия «Звезда-Стрела». Его признали виновным по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере. Масленского приговорили к четырём годам лишения свободы, штрафу и выплате ущерба Минобороны России.

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На днях это решение попытались оспорить в апелляции. Но и Ростовский областной суд оставил его без изменений, посчитав справедливым. Теперь приговор должен вступить в силу.

По версии обвинения, с 2016 по 2023 годы Масленский вместе с двумя сообщниками, используя служебное положение, путём украл у Минобороны больше 420 миллионов рублей. Махинации он смог провернуть, выполняя контракты на производство составной части тактической ракеты.

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