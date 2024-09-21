Директор оборонного завода в Таганроге останется в тюрьме за кражу 420 млн руб

В июне этого года Таганрогский городской суд вынес приговор Владимиру Масленскому, бывшему гендиректору оборонного предприятия «Звезда-Стрела». Его признали виновным по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере. Масленского приговорили к четырём годам лишения свободы, штрафу и выплате ущерба Минобороны России.