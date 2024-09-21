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Posted 21 сентября, 10:38

Published 21 сентября, 10:38

Modified 21 сентября, 15:35

Updated 21 сентября, 15:35

Два старинных здания рядом с ЦУМ снесут в Ростове-на-Дону

Два старинных здания рядом с ЦУМом снесут в Ростове-на-Дону

21 сентября 2024, 10:38
Фото: rostovgazeta.ru
Два старинных здания рядом с ЦУМ снесут в Ростове-на-Дону
На улице Шаумяна в Ростове-на-Дону снесут два старинных здания, сообщается на портале госзакупок.

Управление ЖКХ Ленинского района Ростова ищет подрядчика для сноса двух старинных домов. Они располагаются рядом с ростовским ЦУМ на Шаумяна, 56А и 58Б. Дореволюционные здания находятся в упадке. У них не осталось окон, а внутри видны следы пожаров. На одном из зданий уличные художники Ростова оставили свои работы. После сноса домов они будут утеряны.

На одном из зданий уличные художники Ростова оставили свои работы.На одном из зданий уличные художники Ростова оставили свои работы.
На одном из зданий уличные художники Ростова оставили свои работы.На одном из зданий уличные художники Ростова оставили свои работы.
На одном из зданий уличные художники Ростова оставили свои работы.. Фото: rostovgazeta.ru

На снос зданий власти готовы потратить 16,3 миллиона рублей. В скором времени будет определён подрядчик.

Что построят на месте уникальных домов, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону снесут старинный дом Анны Акимовой.

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