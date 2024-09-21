Два старинных здания рядом с ЦУМом снесут в Ростове-на-Дону

Управление ЖКХ Ленинского района Ростова ищет подрядчика для сноса двух старинных домов. Они располагаются рядом с ростовским ЦУМ на Шаумяна, 56А и 58Б. Дореволюционные здания находятся в упадке. У них не осталось окон, а внутри видны следы пожаров. На одном из зданий уличные художники Ростова оставили свои работы. После сноса домов они будут утеряны.