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Posted 21 сентября, 08:36

Published 21 сентября, 08:36

Modified 21 сентября, 08:36

Updated 21 сентября, 08:36

Крупный пожар произошёл в Тихорецке после атаки дронов

Гриб в ночном небе: появилось видео взрыва после атаки беспилотников на Тихорецк

21 сентября 2024, 08:36
Фото: Картинка для иллюстрации. Изображение Midjourney
Крупный пожар произошёл в Тихорецке после атаки дронов

Появилось видео взрыва после атаки беспилотников на Тихорецк

Крупный пожар произошёл в Тихорецке после атаки дронов, сообщает глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.

Тихорецк находится всего лишь в 150 километрах от Ростовской области. БПЛА атаковали его в ночь на 21 сентября. Обломки беспилотников упали на склад со взрывоопасными предметами. Произошёл мощный взрыв. Зарево от него люди сравнили с изображением ядерного гриба.

Видео: Картинка для иллюстрации. Telegram-канал BAZA. Крупный пожар произошёл в Тихорецке после атаки дронов

Пламя охватило помещение склада, дым от него поднялся высокого в небо. Чтобы не допустить жертв среди населения, жителей ближайших домов эвакуировали в пункты временного размещения.

Сообщалось, что в результате атаки дронов на Тихорецк никто не пострадал.

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