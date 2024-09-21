Гриб в ночном небе: появилось видео взрыва после атаки беспилотников на Тихорецк

Posted 21 сентября, 08:36
Published 21 сентября, 08:36
Modified 21 сентября, 08:36
Updated 21 сентября, 08:36
Тихорецк находится всего лишь в 150 километрах от Ростовской области. БПЛА атаковали его в ночь на 21 сентября. Обломки беспилотников упали на склад со взрывоопасными предметами. Произошёл мощный взрыв. Зарево от него люди сравнили с изображением ядерного гриба.
Пламя охватило помещение склада, дым от него поднялся высокого в небо. Чтобы не допустить жертв среди населения, жителей ближайших домов эвакуировали в пункты временного размещения.
Сообщалось, что в результате атаки дронов на Тихорецк никто не пострадал.