Гриб в ночном небе: появилось видео взрыва после атаки беспилотников на Тихорецк

Тихорецк находится всего лишь в 150 километрах от Ростовской области. БПЛА атаковали его в ночь на 21 сентября. Обломки беспилотников упали на склад со взрывоопасными предметами. Произошёл мощный взрыв. Зарево от него люди сравнили с изображением ядерного гриба.