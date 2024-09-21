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Posted 21 сентября, 14:22

Published 21 сентября, 14:22

Modified 21 сентября, 14:24

Updated 21 сентября, 14:24

Маршруты следования ряда пассажирских поездов изменены после атаки беспилотников на Тихорецк

Из-за атаки БПЛА на Тихорецк изменился график поездов в Ростовской области

21 сентября 2024, 14:22
Фото: 1MI
Маршруты следования ряда пассажирских поездов изменены после атаки беспилотников на Тихорецк
Маршруты следования ряда пассажирских поездов изменены после атаки беспилотников на Тихорецк, сообщили в СКЖД.

В ночь на 21 сентября Тихорецк Краснодарского края атаковали дроны. В результате произошёл взрыв на местном складе с боеприпасами. В городе тушат пожар. Более тысячи человек эвакуировали.

После атаки беспилотников в Тихорецке прогремел мощный взрыв и загорелся склад
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В целях безопасности изменены маршруты следования пассажирских поездов. Среди них — поезд №809 «Кисловодск — Ростов» и №144 «Москва — Кисловодск». Они последуют по альтернативному маршруту через Краснодар.

Возможны задержки и других поездов дальнего следования.

Ранее RostovGazeta опубликовала кадры с последствиями удара беспилотников по Тихорецку.

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