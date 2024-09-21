Из-за атаки БПЛА на Тихорецк изменился график поездов в Ростовской области

Posted 21 сентября, 14:22
Published 21 сентября, 14:22
Modified 21 сентября, 14:24
Updated 21 сентября, 14:24
В ночь на 21 сентября Тихорецк Краснодарского края атаковали дроны. В результате произошёл взрыв на местном складе с боеприпасами. В городе тушат пожар. Более тысячи человек эвакуировали.
В целях безопасности изменены маршруты следования пассажирских поездов. Среди них — поезд №809 «Кисловодск — Ростов» и №144 «Москва — Кисловодск». Они последуют по альтернативному маршруту через Краснодар.
Возможны задержки и других поездов дальнего следования.
Ранее RostovGazeta опубликовала кадры с последствиями удара беспилотников по Тихорецку.