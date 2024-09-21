Космонавт из Ростовской области установит рекорд продолжительности полёта

Космонавтам Олегу Кононенко и Николаю Чубу предстоит установить рекорд продолжительности одного полёта. Они отправились на МКС 15 сентября 2023 года. На Землю космонавты должны вернуться 23 сентября 2024 года после 374-суточного полёта.