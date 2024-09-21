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Posted 21 сентября, 09:22

Published 21 сентября, 09:22

Modified 21 сентября, 09:22

Updated 21 сентября, 09:22

Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб установят рекорд длительности одного полёта по программе МКС

Космонавт из Ростовской области установит рекорд продолжительности полёта

21 сентября 2024, 09:22
Фото: Роскосмос
Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб установят рекорд длительности одного полёта по программе МКС
Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб установят рекорд длительности одного полёта по программе МКС, сообщили в Роскосмосе.

Космонавтам Олегу Кононенко и Николаю Чубу предстоит установить рекорд продолжительности одного полёта. Они отправились на МКС 15 сентября 2023 года. На Землю космонавты должны вернуться 23 сентября 2024 года после 374-суточного полёта.

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Самый продолжительный космический полёт в истории выполнил россиянин Валерий Поляков в середине 90-х годов. Он провёл в полёте 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд.

Космонавт Николай Чуб — уроженец Новочеркасска. Он окончил местный политех.

Ранее RostovGazeta опубликовала кадры с рекой Дон, которые сделал из космоса Николай Чуб.

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