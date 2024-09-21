Космонавт из Ростовской области установит рекорд продолжительности полёта

Posted 21 сентября, 09:22
Published 21 сентября, 09:22
Modified 21 сентября, 09:22
Updated 21 сентября, 09:22
Космонавтам Олегу Кононенко и Николаю Чубу предстоит установить рекорд продолжительности одного полёта. Они отправились на МКС 15 сентября 2023 года. На Землю космонавты должны вернуться 23 сентября 2024 года после 374-суточного полёта.
Самый продолжительный космический полёт в истории выполнил россиянин Валерий Поляков в середине 90-х годов. Он провёл в полёте 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд.
Космонавт Николай Чуб — уроженец Новочеркасска. Он окончил местный политех.
Ранее RostovGazeta опубликовала кадры с рекой Дон, которые сделал из космоса Николай Чуб.