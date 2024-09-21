Куски жести и смертельно опасные перила: как выглядит смотровая площадка в Ростове

Posted 21 сентября, 14:58
Published 21 сентября, 14:58
Modified 21 сентября, 15:02
Updated 21 сентября, 15:02
Ростовчане посетили на выходных смотровую площадку, откуда открывается вид на набережную реки Дон и Левобережье. Жители шокированы большим количеством мусора под площадкой, да и состояние самой территории вызывает множество вопросов.
С площадки открывается потрясающий вид на реку, Зеленый остров и Парамоновские склады. Но если смотреть не прямо, а вниз, можно увидеть горы мусора и вырубленные деревья.
Неизвестные вырубили, по меньшей мере, полтора десятка крупных деревьев, и судя по кронам валяющихся там же остатков насаждений, эти растения не были аварийными.
Безопасность сооружения также настораживает. Площадка, к которым крепятся перила, постепенно обваливается, и то, что вниз еще никто не сорвался и не покалечился об острые пни и мусор, можно назвать не иначе, как чудом.
Такой же заброшенной выглядит и Аллея славы, расположенная поблизости. Неухоженные газоны украшают пластиковые пакеты, упаковка и засохшие бархатцы. Плитка местами провалилась, местами вообще отсутствует.