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Posted 21 сентября, 14:58

Published 21 сентября, 14:58

Modified 21 сентября, 15:02

Updated 21 сентября, 15:02

Куски жести и смертельно опасные перила: как выглядит смотровая площадка в Ростове

Куски жести и смертельно опасные перила: как выглядит смотровая площадка в Ростове

21 сентября 2024, 14:58
Фото: rostovgazeta.ru
Куски жести и смертельно опасные перила: как выглядит смотровая площадка в Ростове

Ростовчане сообщили о свалке и вырубленных деревьях под смотровой площадкой

Территория смотровой площадки и рядом с ней в Ростове захламлена и не ухожена, пожаловались RostovGazeta местные жители.

Ростовчане посетили на выходных смотровую площадку, откуда открывается вид на набережную реки Дон и Левобережье. Жители шокированы большим количеством мусора под площадкой, да и состояние самой территории вызывает множество вопросов.

Ростовчане сообщили о свалке и вырубленных деревьях рядом со смотровой площадкойРостовчане сообщили о свалке и вырубленных деревьях рядом со смотровой площадкой
Ростовчане сообщили о свалке и вырубленных деревьях рядом со смотровой площадкойРостовчане сообщили о свалке и вырубленных деревьях рядом со смотровой площадкой
Ростовчане сообщили о свалке и вырубленных деревьях рядом со смотровой площадкойРостовчане сообщили о свалке и вырубленных деревьях рядом со смотровой площадкой
Ростовчане сообщили о свалке и вырубленных деревьях рядом со смотровой площадкойРостовчане сообщили о свалке и вырубленных деревьях рядом со смотровой площадкой
Ростовчане сообщили о свалке и вырубленных деревьях рядом со смотровой площадкой. Фото: rostovgazeta.ru

С площадки открывается потрясающий вид на реку, Зеленый остров и Парамоновские склады. Но если смотреть не прямо, а вниз, можно увидеть горы мусора и вырубленные деревья.

Неизвестные вырубили, по меньшей мере, полтора десятка крупных деревьев, и судя по кронам валяющихся там же остатков насаждений, эти растения не были аварийными.

Безопасность сооружения также настораживает. Площадка, к которым крепятся перила, постепенно обваливается, и то, что вниз еще никто не сорвался и не покалечился об острые пни и мусор, можно назвать не иначе, как чудом.

Люди переживают, что со смотровой площадки легко упасть.Люди переживают, что со смотровой площадки легко упасть.
Люди переживают, что со смотровой площадки легко упасть. Люди переживают, что со смотровой площадки легко упасть.
Люди переживают, что со смотровой площадки легко упасть.. Фото: rostovgazeta.ru

Такой же заброшенной выглядит и Аллея славы, расположенная поблизости. Неухоженные газоны украшают пластиковые пакеты, упаковка и засохшие бархатцы. Плитка местами провалилась, местами вообще отсутствует.

Люди переживают, что со смотровой площадки легко упасть.Люди переживают, что со смотровой площадки легко упасть.
Люди переживают, что со смотровой площадки легко упасть. Люди переживают, что со смотровой площадки легко упасть.
Люди переживают, что со смотровой площадки легко упасть. Люди переживают, что со смотровой площадки легко упасть.
Люди переживают, что со смотровой площадки легко упасть. Люди переживают, что со смотровой площадки легко упасть.
Люди переживают, что со смотровой площадки легко упасть.. Фото: rostovgazeta.ru

Ранее балкон старинного здания обвалился на тротуар в центре Ростова.

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