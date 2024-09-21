rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября, 08:06

Published 21 сентября, 08:06

Modified 21 сентября, 08:08

Updated 21 сентября, 08:08

Легковушка разбилась, влетев в стену дома в центре Ростова

Легковушка влетела в стену жилого дома и свалилась на бок в центре Ростова

21 сентября 2024, 08:06
Фото: 1MI
Легковушка разбилась, влетев в стену дома в центре Ростова
Водитель разбил легковушку, врезавшись в стену дома в центре Ростова, сообщают очевидцы в соцсетях.

ДТП случилось в центральной части города, на проспекте Буденновском, 72/213 (пересечение с улицей Варфоломеева). От мощного удара автомобиль отбросило на тротуар, где она завалилась на бок. Судя по кадрам, машина получила немало механических повреждений. У нее разбиты стекла, смята правая часть корпуса.

По информации свидетелей аварии с telegram-канале «Ростов Сити News», пассажиры авто ушли с места происшествия самостоятельно. Когда прибыли экстренные службы, в машине якобы никого не было.

Насмерть сбивший мальчика водитель КамАЗа ехал на красный сигнал светофора
Узнать подробнее
— Утро начинается не с кофе! — прокомментировали ДТП подписчики.
— Часто там ходила. Никогда бы не подумала, что такое может прилететь, — поделилась одна из горожанок.

Некоторые предположили, что причиной аварии стал неровный срез асфальта. Не исключено, что водитель действительно из-за этого потерял управление, и машина разбилась о стену.

Накануне днем в ДТП пострадала девочка. Она попала под колеса машины в Железнодорожном районе Ростова.

Читайте также:
Машина на полной скорость влетела в дом в центре Ростова и перевернуласьВ Ростове-на-Дону два человека пострадали в ДТП с шестью авто на НагибинаВодитель на полной скорости переехал школьницу в Ростове-на-Дону
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Авария#Асфальт#Экстренные службы#Свидетели#Проспект Буденновский#Улица Варфоломеева
Подпишитесь
Популярное