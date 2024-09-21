Легковушка влетела в стену жилого дома и свалилась на бок в центре Ростова

ДТП случилось в центральной части города, на проспекте Буденновском, 72/213 (пересечение с улицей Варфоломеева). От мощного удара автомобиль отбросило на тротуар, где она завалилась на бок. Судя по кадрам, машина получила немало механических повреждений. У нее разбиты стекла, смята правая часть корпуса.