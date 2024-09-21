Легковушка влетела в стену жилого дома и свалилась на бок в центре Ростова

Posted 21 сентября, 08:06
Published 21 сентября, 08:06
Modified 21 сентября, 08:08
Updated 21 сентября, 08:08
ДТП случилось в центральной части города, на проспекте Буденновском, 72/213 (пересечение с улицей Варфоломеева). От мощного удара автомобиль отбросило на тротуар, где она завалилась на бок. Судя по кадрам, машина получила немало механических повреждений. У нее разбиты стекла, смята правая часть корпуса.
По информации свидетелей аварии с telegram-канале «Ростов Сити News», пассажиры авто ушли с места происшествия самостоятельно. Когда прибыли экстренные службы, в машине якобы никого не было.
— Утро начинается не с кофе! — прокомментировали ДТП подписчики.
— Часто там ходила. Никогда бы не подумала, что такое может прилететь, — поделилась одна из горожанок.
Некоторые предположили, что причиной аварии стал неровный срез асфальта. Не исключено, что водитель действительно из-за этого потерял управление, и машина разбилась о стену.
Накануне днем в ДТП пострадала девочка. Она попала под колеса машины в Железнодорожном районе Ростова.