Лето задержалось: в «Фобосе» спрогнозировали жару до почти +30 в Ростовской области

Posted 21 сентября, 08:55
Published 21 сентября, 08:55
Modified 21 сентября, 08:56
Updated 21 сентября, 08:56
Синоптики отмечают, что метеорологическое лето в этом году и затянулось. В большинстве регионов России всё еще держится тёплая погода без осадков.
Но появились и первые приметы скорого осеннего похолодания. Например, из Поволжья на юг потянулись журавли.
Также метеорологи фиксируют циклон, который несёт воздушные массы из акватории Баренцева моря. Из-за этого по ночам холодный воздух будет ещё больше остывать, провоцируя заморозки. Но из-за малооблачной погоды арктическое вторжение быстро сойдёт на нет.
«Дело в том, что солнце станет хорошо прогревать приземной слой воздуха», — объясняют в «Фобосе».
На юге страны, в том числе в Ростовской области прогнозируют температуру воздуха днём до +28 градусов. В средней полосе России термометры поднимутся до +22 градусов.