rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября, 08:55

Published 21 сентября, 08:55

Modified 21 сентября, 08:56

Updated 21 сентября, 08:56

На юге России ещё несколько дней продержится жара до около +30 градусов

Лето задержалось: в «Фобосе» спрогнозировали жару до почти +30 в Ростовской области

21 сентября 2024, 08:55
Фото: rostovgazeta.ru
На юге России ещё несколько дней продержится жара до около +30 градусов

Синоптики «Фобос» спрогнозировали жару до почти +30 в Ростовской области

На юге России ещё несколько дней продержится жара до около +30 градусов, сообщили в Центре погоды «Фобос».

Синоптики отмечают, что метеорологическое лето в этом году и затянулось. В большинстве регионов России всё еще держится тёплая погода без осадков.

Но появились и первые приметы скорого осеннего похолодания. Например, из Поволжья на юг потянулись журавли.

Также метеорологи фиксируют циклон, который несёт воздушные массы из акватории Баренцева моря. Из-за этого по ночам холодный воздух будет ещё больше остывать, провоцируя заморозки. Но из-за малооблачной погоды арктическое вторжение быстро сойдёт на нет.

«Дело в том, что солнце станет хорошо прогревать приземной слой воздуха», — объясняют в «Фобосе».

На юге страны, в том числе в Ростовской области прогнозируют температуру воздуха днём до +28 градусов. В средней полосе России термометры поднимутся до +22 градусов.

Тепло под +30 градусов ожидается в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали тёплую осень в Ростовской области.

Читайте также:
Учёные сообщили о росте запасов камбалы и деликатесного моллюска в Азовском мореВ Ростов доставят автомобили с броневой защитой для следователейРостовстат сообщил о росте доходов населения Ростовской области на 17% за полгода
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Популярное