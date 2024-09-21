Лето задержалось: в «Фобосе» спрогнозировали жару до почти +30 в Ростовской области

Также метеорологи фиксируют циклон, который несёт воздушные массы из акватории Баренцева моря. Из-за этого по ночам холодный воздух будет ещё больше остывать, провоцируя заморозки. Но из-за малооблачной погоды арктическое вторжение быстро сойдёт на нет.