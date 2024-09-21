Машина на полной скорости влетела в дом в центре Ростова и перевернулась

Авария произошла утром 21 сентября на пересечении Будённовского проспекта и улицы Варфоломеева. Водитель легкового авто на полной скорости влетел в здание на углу перекрёстка. От удара машина перевернулась. Весь тротуар засыпали стёкла и детали корпуса авто. Сам водитель и его пассажиры, по словам очевидцев, скрылись с места ДТП.