Машина на полной скорости влетела в дом в центре Ростова и перевернулась

Posted 21 сентября, 07:38
Published 21 сентября, 07:38
Modified 21 сентября, 15:36
Updated 21 сентября, 15:36
Авария произошла утром 21 сентября на пересечении Будённовского проспекта и улицы Варфоломеева. Водитель легкового авто на полной скорости влетел в здание на углу перекрёстка. От удара машина перевернулась. Весь тротуар засыпали стёкла и детали корпуса авто. Сам водитель и его пассажиры, по словам очевидцев, скрылись с места ДТП.
Авто до сих пор находится на тротуаре на Будённовском проспекте. В пресс-службе ГАИ по региону инцидент никак не комментировали. Данные об аварии будут уточняться.