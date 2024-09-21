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Posted 21 сентября, 07:38

Published 21 сентября, 07:38

Modified 21 сентября, 15:36

Updated 21 сентября, 15:36

В центре Ростова-на-Дону произошло серьёзное ДТП с легковушкой

Машина на полной скорости влетела в дом в центре Ростова и перевернулась

21 сентября 2024, 07:38
Фото: t.me/region_61_news
В центре Ростова-на-Дону произошло серьёзное ДТП с легковушкой
В центре Ростова-на-Дону произошло серьёзное ДТП с легковушкой, кадрами с места событий делятся городские Telegram-каналы.

Авария произошла утром 21 сентября на пересечении Будённовского проспекта и улицы Варфоломеева. Водитель легкового авто на полной скорости влетел в здание на углу перекрёстка. От удара машина перевернулась. Весь тротуар засыпали стёкла и детали корпуса авто. Сам водитель и его пассажиры, по словам очевидцев, скрылись с места ДТП.

Авто до сих пор находится на тротуаре на Будённовском проспекте. В пресс-службе ГАИ по региону инцидент никак не комментировали. Данные об аварии будут уточняться.

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Ранее в Ростове-на-Дону два человека пострадали в ДТП с шестью авто на Нагибина.

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