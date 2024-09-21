Минобороны сообщило о попытке террористической атаки над Азовским морем

Всего в течение ночи перехватили более ста дронов самолетного типа. Половина из них (53 БпЛА) — над Брянской областью. Еще 18 уничтожили над Краснодарским краем и пять — над Калужской область. По три беспилотника сбили над Белгородской и Тверской областями. В Смоленской, Курской областях, а также в Республике Крым — по одному.