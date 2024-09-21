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Posted 21 сентября, 05:31

Published 21 сентября, 05:31

Modified 21 сентября, 17:40

Updated 21 сентября, 17:40

Минобороны сообщило о 16 сбитых беспилотниках над Азовским морем

Минобороны сообщило о попытке террористической атаки над Азовским морем

21 сентября 2024, 05:31
Фото: Изображение Midjourney
Минобороны сообщило о 16 сбитых беспилотниках над Азовским морем
Над акваторией Азовского моря за ночь сбили 16 беспилотников, сообщает Министерство обороны РФ 21 сентября.

Насколько близко к Ростовской области прозвучали взрывы при работе ПВО, не уточняется. Не исключено, что жители региона могли не слышать грохот, когда ракеты сбили воздушные цели.

Всего в течение ночи перехватили более ста дронов самолетного типа. Половина из них (53 БпЛА) — над Брянской областью. Еще 18 уничтожили над Краснодарским краем и пять — над Калужской область. По три беспилотника сбили над Белгородской и Тверской областями. В Смоленской, Курской областях, а также в Республике Крым — по одному.

В соседней с Ростовской областью Кубани после атаки произошел пожар из-за упавших обломков дрона на склад с взрывоопасными веществами в Тихорецке. Затем прогремел еще один взрыв — произошла детонация. Огонь охватил сотни квадратных метров. Как сообщает KubanPress, жителей ближайших домов эвакуировали. Пожарные несколько часов пытаются сдерживать пламя. Информации о пострадавших при ЧП пока нет.

— Если от обломков БПЛА такое шоу, что будет, когда он целым долетит! — испугались подписчики teletram-каналов.
— Связался с родственниками из Тихорецка: да, это в поселке Каменном. «Белые сараи» детонируют, — сообщили в комментариях.

Неделю назад беспилотник перехватили над Ростовской областью. ПВО отработало по воздушной цели 15 сентября.

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