На дорогу вокруг Азовского моря понадобится порядка 600 млрд рублей

Ранее RostovGazeta сообщала о строительстве моста в Боковском районе Ростовской области стоимостью более 300 миллионов рублей. Госконтракт выиграла компания ООО «Т-Транс» — одна из шести, уличенных в картельном сговоре. Несмотря на скандалы из-за решения ФАС и сорванных сроков по ремонту дорог в Ростовской области, подрядчику все еще достаются крупные тендеры.