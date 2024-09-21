На дорогу вокруг Азовского моря понадобится порядка 600 млрд рублей

Posted 21 сентября, 06:06
Published 21 сентября, 06:06
Modified 21 сентября, 18:30
Updated 21 сентября, 18:30
Такую сумму предстоит выделить из бюджета в рамках госпрограммы, рассчитанной до 2030 года. По словам вице-премьера, все участки уже определены. На некоторых дорогах планируют провести ремонт, местами — расширить их до четырех полос (например, обход Мариуполя и обход Новоазовска).
Как сообщает ТАСС, продолжается и работа по развитию дорог Азово-Черноморского кластера в рамках пятилетнего плана. В планах — реконструировать дорожное кольцо вокруг Азовского моря.
Дорожное кольцо будет проходить через Ростов, Таганрог, ДНР (Мариуполь), Запорожскую (Мелитополь) и Херсонскую области (Геническ, Скадовск), Республику Крым (Джанкой). Затем трасса свернет по кольцу по крымскому побережью и вернется к Ростовской области через Краснодарский край. Общая протяженность дорожного полотна составит около 1,4 тысячи километров.
Ранее RostovGazeta сообщала о строительстве моста в Боковском районе Ростовской области стоимостью более 300 миллионов рублей. Госконтракт выиграла компания ООО «Т-Транс» — одна из шести, уличенных в картельном сговоре. Несмотря на скандалы из-за решения ФАС и сорванных сроков по ремонту дорог в Ростовской области, подрядчику все еще достаются крупные тендеры.