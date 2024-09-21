После атаки беспилотников в Тихорецке прогремел мощный взрыв и загорелся склад

Возгорание началось после атаки дронами со стороны Украины ночью 21 сентября. Губернатор края заявил о двух БПЛА, при уничтожении которых обломки попали на склад со взрывоопасными предметами. В постройке прогремел мощный взрыв, перебудивший местных жителей. Судя по кадрам, появившимся в соцсетях (Kub Mash), из-за взрыва пламя поднялось на десятки метров вверх и начало еще больше разгораться.