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Posted 21 сентября, 06:05

Published 21 сентября, 06:05

Modified 21 сентября, 06:23

Updated 21 сентября, 06:23

После атаки беспилотников на Кубани прогремел мощный взрыв и загорелся склад

После атаки беспилотников в Тихорецке прогремел мощный взрыв и загорелся склад

21 сентября 2024, 06:05
Фото: Изображение Midjourney
После атаки беспилотников на Кубани прогремел мощный взрыв и загорелся склад
Крупный пожар со взрывом произошел в соседнем с Ростовской областью Краснодарским краем. ЧП случилось в Тихорецке, сообщает глава региона Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Возгорание началось после атаки дронами со стороны Украины ночью 21 сентября. Губернатор края заявил о двух БПЛА, при уничтожении которых обломки попали на склад со взрывоопасными предметами. В постройке прогремел мощный взрыв, перебудивший местных жителей. Судя по кадрам, появившимся в соцсетях (Kub Mash), из-за взрыва пламя поднялось на десятки метров вверх и начало еще больше разгораться.

Чтобы не допустить жертв среди населения, жителей ближайших домов эвакуировали в пункты временного размещения. Как сообщает KubanPress, ЧП обошлось без пострадавших.

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— Я живу там. Людей вывозят из зоны взрыва, — подтвердили в комментариях горожане.
— Страшный какой «гриб» образовался! — испугались подписчики. — Знакомый там живет, говорит, там в самом деле такие взрывы!

Позже стало известно, что всего в ночь на субботу над Краснодарским краем сбили 18 беспилотников. Вероятно, обломки остальных не нанесли урона или повреждений объектам Кубани. По информации Минобороны РФ, 21 сентября ПВО перехватили 101 дрон в России. В том числе 16 — над Азовским морем.

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