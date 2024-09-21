После атаки беспилотников в Тихорецке прогремел мощный взрыв и загорелся склад

Posted 21 сентября, 06:05
Published 21 сентября, 06:05
Modified 21 сентября, 06:23
Updated 21 сентября, 06:23
Возгорание началось после атаки дронами со стороны Украины ночью 21 сентября. Губернатор края заявил о двух БПЛА, при уничтожении которых обломки попали на склад со взрывоопасными предметами. В постройке прогремел мощный взрыв, перебудивший местных жителей. Судя по кадрам, появившимся в соцсетях (Kub Mash), из-за взрыва пламя поднялось на десятки метров вверх и начало еще больше разгораться.
Чтобы не допустить жертв среди населения, жителей ближайших домов эвакуировали в пункты временного размещения. Как сообщает KubanPress, ЧП обошлось без пострадавших.
— Я живу там. Людей вывозят из зоны взрыва, — подтвердили в комментариях горожане.
— Страшный какой «гриб» образовался! — испугались подписчики. — Знакомый там живет, говорит, там в самом деле такие взрывы!
Позже стало известно, что всего в ночь на субботу над Краснодарским краем сбили 18 беспилотников. Вероятно, обломки остальных не нанесли урона или повреждений объектам Кубани. По информации Минобороны РФ, 21 сентября ПВО перехватили 101 дрон в России. В том числе 16 — над Азовским морем.