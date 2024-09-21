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Posted 21 сентября, 20:04

Published 21 сентября, 20:04

Modified 21 сентября, 20:06

Updated 21 сентября, 20:06

После смертельного ДТП под Волгодонском пропала пассажирка микроавтобуса

После смертельного ДТП под Волгодонском пропала пассажирка микроавтобуса

21 сентября 2024, 20:04
Фото: 1MI
После смертельного ДТП под Волгодонском пропала пассажирка микроавтобуса
Экстренные службы сообщают об исчезновении пассажирки микроавтобуса, который попал в жуткое ДТП на трассе в Ростовской области. По информации регионального УГИБДД, местонахождение женщины пока неизвестно.

Вероятно, во время оформления число присутствующих человек отличалось от того, что указаны в списках маршрута. Предположительно, в салоне рейсового транспорта должна была находиться еще одна женщина.

Авария, в которой погибли два человека, произошла вечером 21 сентября недалеко от Волгодонска. Водитель микроавтобуса Элиста — Ростов попал в лобовое ДТП с легковушкой. От сильного удара машину буквально разорвало, а рейсовый транспорт охватил огонь.

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В считанные минуты сгорел весь микроавтобус. Прибывшие спасатели потушили пламя, но от авто остался лишь обугленный корпус.

В момент ДТП в рейсовом транспорте находились 22 человека, включая двоих детей. В легковушке ехал 19-летний парень с пассажиром. Водитель погиб на месте. Также известно о гибели одного пассажира микроавтобуса.

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