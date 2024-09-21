После смертельного ДТП под Волгодонском пропала пассажирка микроавтобуса

Posted 21 сентября, 20:04
Published 21 сентября, 20:04
Modified 21 сентября, 20:06
Updated 21 сентября, 20:06
Вероятно, во время оформления число присутствующих человек отличалось от того, что указаны в списках маршрута. Предположительно, в салоне рейсового транспорта должна была находиться еще одна женщина.
Авария, в которой погибли два человека, произошла вечером 21 сентября недалеко от Волгодонска. Водитель микроавтобуса Элиста — Ростов попал в лобовое ДТП с легковушкой. От сильного удара машину буквально разорвало, а рейсовый транспорт охватил огонь.
В считанные минуты сгорел весь микроавтобус. Прибывшие спасатели потушили пламя, но от авто остался лишь обугленный корпус.
В момент ДТП в рейсовом транспорте находились 22 человека, включая двоих детей. В легковушке ехал 19-летний парень с пассажиром. Водитель погиб на месте. Также известно о гибели одного пассажира микроавтобуса.