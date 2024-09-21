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Posted 21 сентября, 18:23

Published 21 сентября, 18:23

Modified 21 сентября, 18:24

Updated 21 сентября, 18:24

Смертельное ДТП произошло в Волгодонском районе Ростовской области

Появились кадры с места ДТП, где дотла сгорел микроавтобус в Ростовской области

21 сентября 2024, 18:23
Фото: 1MI
Смертельное ДТП произошло в Волгодонском районе Ростовской области
Смертельное ДТП произошло в Волгодонском районе Ростовской области, кадрами оттуда делится Telegram-канал 112.

Авария произошла вечером 21 сентября. По предварительным данным, на трассе в Волгодонском районе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. После удара транспортных средств автобус охватил огонь.

Видео: Telegram-канал 112. Смертельное ДТП произошло в Волгодонском районе Ростовской области

По предварительным данным, три человека погибли. Пострадавшим оказывают помощь на месте.

Известно, что микроавтобус следовал из Элисты в Ростов-на-Дону.

В управлении ГИБДД официальными комментариями о случившемся пока не делились.

Ранее водитель Mercedes устроил массовое ДТП в Ростове, протаранив машины на светофоре.

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