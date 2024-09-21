Появились кадры с места ДТП, где дотла сгорел микроавтобус в Ростовской области

Posted 21 сентября, 18:23
Published 21 сентября, 18:23
Modified 21 сентября, 18:24
Updated 21 сентября, 18:24
Авария произошла вечером 21 сентября. По предварительным данным, на трассе в Волгодонском районе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. После удара транспортных средств автобус охватил огонь.
По предварительным данным, три человека погибли. Пострадавшим оказывают помощь на месте.
Известно, что микроавтобус следовал из Элисты в Ростов-на-Дону.
В управлении ГИБДД официальными комментариями о случившемся пока не делились.
Ранее водитель Mercedes устроил массовое ДТП в Ростове, протаранив машины на светофоре.