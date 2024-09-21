Появились подробности смертельного ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Posted 21 сентября, 20:03
Published 21 сентября, 20:03
Modified 21 сентября, 20:05
Updated 21 сентября, 20:05
Рейсовый транспорт Элиста — Ростов-на-Дону попал в страшное ДТП с легковушкой в Волгодонском районе вечером 21 сентября. Авария произошла на 167-м километре автодороги Ростов — Волгодонск. Удар был настолько мощный, что легковую машину буквально разорвало на части. Микроавтобус от полученных повреждений воспламенился. Огонь в считанные минуты охватил весь салон.
В момент ДТП в рейсовом транспорте находились 22 человека, в том числе двое детей. В легковушке ехали двое.
— По предварительной информации, пять человек пострадали, к сожалению, погибли двое взрослых, — уточнили в ведомстве. — Пострадавшие госпитализированы в местную больницу.
Прибывшие спасатели потушили пожар. От микроавтобуса остался лишь обугленный корпус. На месте работают медики, полиция и прокуратура.