Появились подробности смертельного ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Рейсовый транспорт Элиста — Ростов-на-Дону попал в страшное ДТП с легковушкой в Волгодонском районе вечером 21 сентября. Авария произошла на 167-м километре автодороги Ростов — Волгодонск. Удар был настолько мощный, что легковую машину буквально разорвало на части. Микроавтобус от полученных повреждений воспламенился. Огонь в считанные минуты охватил весь салон.