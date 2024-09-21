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Posted 21 сентября, 20:03

Published 21 сентября, 20:03

Modified 21 сентября, 20:05

Updated 21 сентября, 20:05

Появились подробности смертельного ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Появились подробности смертельного ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

21 сентября 2024, 20:03
Фото: 1MI
Появились подробности смертельного ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
МЧС сообщило подробности жуткой смертельной аварии с микроавтобусом под городом Волгодонском Ростовской области.

Рейсовый транспорт Элиста — Ростов-на-Дону попал в страшное ДТП с легковушкой в Волгодонском районе вечером 21 сентября. Авария произошла на 167-м километре автодороги Ростов — Волгодонск. Удар был настолько мощный, что легковую машину буквально разорвало на части. Микроавтобус от полученных повреждений воспламенился. Огонь в считанные минуты охватил весь салон.

В момент ДТП в рейсовом транспорте находились 22 человека, в том числе двое детей. В легковушке ехали двое.

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— По предварительной информации, пять человек пострадали, к сожалению, погибли двое взрослых, — уточнили в ведомстве. — Пострадавшие госпитализированы в местную больницу.

Прибывшие спасатели потушили пожар. От микроавтобуса остался лишь обугленный корпус. На месте работают медики, полиция и прокуратура.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#ДТП#Пожар#МЧС#Авария#Жертвы
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