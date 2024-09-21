Продавцы смогут повысить конверсию на сайте объявлений

Posted 21 сентября, 10:38
Published 21 сентября, 10:38
Modified 21 сентября, 10:39
Updated 21 сентября, 10:39
Представители платформы рассказали, что после получения данной отметки каждый пятый продавец замечает рост количества заявок. В ВТБ отметили, что новый сервис станет полноценной альтернативой верификации по паспорту и другим личным документам, а со своей стороны банк обеспечит должную степень защиты персональных данных пользователя.
Владимир Антонов, руководитель продуктового юнита «Верификация и GR» Авито, поделился статистикой о количестве пользователей, которые проходят верификацию. Как оказалось, рост числа таких аккаунтов вырос с прошлого года на 25% и составил 26 тысяч ежедневно. Подтверждение профиля по банковскому ID — очень быстрый способ проверки, который выбирают 40% пользователей.