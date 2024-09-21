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Posted 21 сентября, 10:38

Published 21 сентября, 10:38

Modified 21 сентября, 10:39

Updated 21 сентября, 10:39

Продавцы смогут повысить конверсию на сайте объявлений

Продавцы смогут повысить конверсию на сайте объявлений

21 сентября 2024, 10:38
Фото: 1MI
Площадка «Авито» представила новый сервис для верификации клиентов ВТБ по ID. После подтверждения своего профиля пользователь получит бейдж «Документы проверены». По данным аналитиков площадки, этот значок повышает доверие покупателей.

Представители платформы рассказали, что после получения данной отметки каждый пятый продавец замечает рост количества заявок. В ВТБ отметили, что новый сервис станет полноценной альтернативой верификации по паспорту и другим личным документам, а со своей стороны банк обеспечит должную степень защиты персональных данных пользователя.

Владимир Антонов, руководитель продуктового юнита «Верификация и GR» Авито, поделился статистикой о количестве пользователей, которые проходят верификацию. Как оказалось, рост числа таких аккаунтов вырос с прошлого года на 25% и составил 26 тысяч ежедневно. Подтверждение профиля по банковскому ID — очень быстрый способ проверки, который выбирают 40% пользователей.

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