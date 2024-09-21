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Posted 21 сентября, 10:04

Published 21 сентября, 10:04

Modified 21 сентября, 10:04

Updated 21 сентября, 10:04

В Ростове-на-Дону из-за ремонта железнодорожных путей на сутки перекроют проезд на Текучёва

Проезд транспорта на сутки перекроют в центре Ростова. Где введут ограничение?

21 сентября 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону из-за ремонта железнодорожных путей на сутки перекроют проезд на Текучёва

Проезд транспорта на сутки перекроют в центре Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону из-за ремонта железнодорожных путей на сутки перекроют проезд на Текучёва, следует из данных на портале городской администрации.

Железнодорожные пути будут ремонтировать с 20.00 часов 27 сентября до 05.00 утра 28 сентября. В это время проезд для транспорта перекроют на пересечении Текучёва, 237/1 и 1-й Конной Армии.

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Автомобилистам рекомендуют заранее поискать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Орджоникидзе. Там будут проводить работы на подземных коммуникациях в створе дома №22. Ограничение продлится с 27 сентября по 15 октября.

Также в Ростове-на-Дону на месяц перекроют проезд по улице Доватора.

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