Проезд транспорта на сутки перекроют в центре Ростова. Где введут ограничение?

Posted 21 сентября, 10:04
Published 21 сентября, 10:04
Modified 21 сентября, 10:04
Updated 21 сентября, 10:04
Железнодорожные пути будут ремонтировать с 20.00 часов 27 сентября до 05.00 утра 28 сентября. В это время проезд для транспорта перекроют на пересечении Текучёва, 237/1 и 1-й Конной Армии.
Автомобилистам рекомендуют заранее поискать пути объезда.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта и пешеходов по улице Орджоникидзе. Там будут проводить работы на подземных коммуникациях в створе дома №22. Ограничение продлится с 27 сентября по 15 октября.
Также в Ростове-на-Дону на месяц перекроют проезд по улице Доватора.