Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Ростовской области

Прокуратура проверит соблюдение требований закона о безопасности дорожного движения и в сфере перевозки пассажиров. По ее результатам примут необходимые меры реагирования. Правоохранители также проводят процессуальную проверку. Ее ход и результаты взяты на контроль надзорным ведомством.