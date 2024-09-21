Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Ростовской области

Posted 21 сентября, 19:02
Published 21 сентября, 19:02
Modified 21 сентября, 19:04
Updated 21 сентября, 19:04
Прокуратура проверит соблюдение требований закона о безопасности дорожного движения и в сфере перевозки пассажиров. По ее результатам примут необходимые меры реагирования. Правоохранители также проводят процессуальную проверку. Ее ход и результаты взяты на контроль надзорным ведомством.
Страшное ДТП, унесшее жизни нескольких человек, случилось вечером 21 сентября. Как сообщала RostovGazeta, водитель рейсового микроавтобуса выполнял маршрут Элиста — Ростов-на-Дону. Под Волгодонском он столкнулся с легковушкой.
Удар был настолько сильным, что оба транспортных средства отбросило на несколько метров друг от друга. После аварии микроавтобус загорелся.
По данным региональной Госавтоинспекции, во время ЧП погибли двое. Кроме того, есть пострадавшие, которым оказывают помощь прибывшие медики. Также на месте работают правоохранители и прокурор Волгодонского района Инна Архипова.