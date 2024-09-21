rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября, 19:02

Published 21 сентября, 19:02

Modified 21 сентября, 19:04

Updated 21 сентября, 19:04

Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Ростовской области

Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Ростовской области

21 сентября 2024, 19:02
Фото: 1MI
Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Ростовской области
По факту смертельной аварии с автобусом в Ростовской области прокуратура организовала проверку, сообщает региональное надзорное ведомство.

Прокуратура проверит соблюдение требований закона о безопасности дорожного движения и в сфере перевозки пассажиров. По ее результатам примут необходимые меры реагирования. Правоохранители также проводят процессуальную проверку. Ее ход и результаты взяты на контроль надзорным ведомством.

Страшное ДТП, унесшее жизни нескольких человек, случилось вечером 21 сентября. Как сообщала RostovGazeta, водитель рейсового микроавтобуса выполнял маршрут Элиста — Ростов-на-Дону. Под Волгодонском он столкнулся с легковушкой.

Молодой мотоциклист погиб в жестком ДТП с грузовиком в Ростовской области
Узнать подробнее

Удар был настолько сильным, что оба транспортных средства отбросило на несколько метров друг от друга. После аварии микроавтобус загорелся.

По данным региональной Госавтоинспекции, во время ЧП погибли двое. Кроме того, есть пострадавшие, которым оказывают помощь прибывшие медики. Также на месте работают правоохранители и прокурор Волгодонского района Инна Архипова.

Читайте также:
Сгорел дотла: три человека погибли в страшной аварии с автобусом в Ростовской областиЧетыре пассажира пострадали в ДТП с такси в Ростове-на-ДонуПоявились кадры с места ДТП, где дотла сгорел микроавтобус в Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погибшие#ДТП#Прокуратура#Пожар#Пассажиры#Волгодонск#Авария#Безопасность#Медики#Пострадавшие#Дорожное движение#Проверка#Надзорное ведомство
Подпишитесь
Популярное