С 23 сентября массово отключат электричество в Ростове

С 09:00 до 17:00 без света останутся ростовчане, проживающие на улице Мечникова, 142А, Лекальной, 10-12, Ченцова, 77, Украинской, 151-175, 152-154, Тюхряева, 4-20 и 11-31, Буйнакской, 2-10 и 1-7. Также проблемы с электричеством появятся и на улице 18-й линии (№ 12/73, 67, 67/1, 69, 73/12, 90-98), 20-й линии (№ 50, 54, 60), 28-й линии (№ 45-59), 30-й линии (№ 34-74, 33-69), 32-й линии (№ 59-79, 62-76). Аналогичная ситуация — в домах № 1-27 в переулке Больничном, № 21-27, 18-28 в Лечебном, № 94А, 94Б, 94В, 94Г, 94Е в Соборном, № 1-27 в Мезенском, № 1-31 2-38 в Охотском и в переулках Синегорском, № 30, 32/3 на проспекте Коммунистическом.