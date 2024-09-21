С 23 сентября массово отключат электричество в Ростове

Posted 21 сентября, 05:43
Published 21 сентября, 05:43
Modified 21 сентября, 05:45
Updated 21 сентября, 05:45
В понедельник, 23 сентября лампочки погаснут в доме № 30 на проспекте Коммунистическом, № 43-159, 58-194 на улице Книжной, № 25-151, 32-158 на Новостроевской, № 77-139, 74-138 на Детской, № 43-59, 38-52 на улице Александра Блока, № 27-41, 32-46 на улице Якуба Коласа, № 28-36, 25-59 на Ивановского, № 16-50 на Стадионной, № 6-20, 7-25 на Фрунзе, № 8-20 на Целиноградской. Света не будет с 09:00 до 17:00.
В это же время обесточат дома, расположенные в переулках Гельца, 37-113, 28-64; Марины Расковой, 54А, 56; Конном, 45, 52-54; Красной Звезды, 47-65, 54-68; Ударников, 47-81, 56-82; Молочном, 71-81; Учительском, 2-16, 1-17.
На следующий день электричество отключат в домах № 71, 71/1, 73, 74, 74/Б, 76/Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2 на улице Вавилова, № 1/А, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/М, 1/П на проспекте Королева, а также на улице Смелой и в садовом товариществе «Железнодорожник». Там приостановят электроснабжение в 03:00. Восстановить его обещают к 17:00.
С 09:00 до 17:00 без света останутся ростовчане, проживающие на улице Мечникова, 142А, Лекальной, 10-12, Ченцова, 77, Украинской, 151-175, 152-154, Тюхряева, 4-20 и 11-31, Буйнакской, 2-10 и 1-7. Также проблемы с электричеством появятся и на улице 18-й линии (№ 12/73, 67, 67/1, 69, 73/12, 90-98), 20-й линии (№ 50, 54, 60), 28-й линии (№ 45-59), 30-й линии (№ 34-74, 33-69), 32-й линии (№ 59-79, 62-76). Аналогичная ситуация — в домах № 1-27 в переулке Больничном, № 21-27, 18-28 в Лечебном, № 94А, 94Б, 94В, 94Г, 94Е в Соборном, № 1-27 в Мезенском, № 1-31 2-38 в Охотском и в переулках Синегорском, № 30, 32/3 на проспекте Коммунистическом.
Ранее свет отключали в сотнях домов Ростова посреди рабочей недели.