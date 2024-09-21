Сгорел дотла: два человека погибли в страшной аварии с автобусом в Ростовской области

Жуткое происшествие случилось вечером 21 сентября недалеко от города Волгодонска. По словам очевидцев, микроавтобус выполнял маршрут Элиста — Ростов-на-Дону. Когда транспорт проезжал Волгодонской район, то столкнулся с легковым автомобилем. От мощного удара машины отбросило в разные стороны. Автобус моментально вспыхнул — пламя в считанные минуты охватило весь салон.