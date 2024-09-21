Сгорел дотла: два человека погибли в страшной аварии с автобусом в Ростовской области

Posted 21 сентября, 18:09
Published 21 сентября, 18:09
Modified 21 сентября, 19:18
Updated 21 сентября, 19:18
Жуткое происшествие случилось вечером 21 сентября недалеко от города Волгодонска. По словам очевидцев, микроавтобус выполнял маршрут Элиста — Ростов-на-Дону. Когда транспорт проезжал Волгодонской район, то столкнулся с легковым автомобилем. От мощного удара машины отбросило в разные стороны. Автобус моментально вспыхнул — пламя в считанные минуты охватило весь салон.
Свидетели аварии утверждают, что во время ЧП погибли два человека. Кроме того, предположительно, есть пострадавшие. На месте работают медики и полиция.
Причины ДТП станут известны позже. В региональном УГИБДД аварию пока не прокомментировали.
Накануне вечером авария с пострадавшими произошла на проспекте Михаила Нагибина в Ростове. В результате столкновения нескольких машин травмы получили два человека.