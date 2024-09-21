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Posted 21 сентября, 07:57

Published 21 сентября, 07:57

Modified 21 сентября, 07:59

Updated 21 сентября, 07:59

Похожий на взрыв грохот разбудил жителей Таганрога 21 сентября

«Собака начала скулить»: похожий на взрыв грохот разбудил жителей Таганрога

21 сентября 2024, 07:57
Фото: 1MI
Похожий на взрыв грохот разбудил жителей Таганрога 21 сентября

Похожий на взрыв грохот разбудил жителей Таганрога 21 сентября

Жители сообщают о грохоте в небе над Таганрогом, который прогремел утром 21 сентября, пишут очевидцы в соцсетях.

Жуткий звук, похожий на взрыв, переполошил жителей Таганрога около 09:00 мск. По словам горожан, из-за ударной волны включилась сигнализация у автомобилей, стекла в домах задрожали, а стены заходили ходуном.

— Что-то громко бахнуло, — отметили подписчики telegram-канала «Мой Таганрог».
— Собака начала скулить и разбудила меня, а я «бабах» не слышал, — поделились другие пользователи соцсетей.
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Некоторые утверждают, что лично увидели, как система ПВО уничтожила воздушную цель.

— Видели своими глазами, как летело в небе. После взрыва пошло вниз, — рассказали горожане.

Пока что о громком звуке сообщили жители СЖМ и улицы Дзержинской в Таганроге. Также грохот был и над другими населенными пунктами, например: над селом Бессергеновка Неклиновского района.

Ранее стало известно о 16 сбитых беспилотниках над Азовским морем.

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