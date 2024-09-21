«Собака начала скулить»: похожий на взрыв грохот разбудил жителей Таганрога

Posted 21 сентября, 07:57
Published 21 сентября, 07:57
Modified 21 сентября, 07:59
Updated 21 сентября, 07:59
Жуткий звук, похожий на взрыв, переполошил жителей Таганрога около 09:00 мск. По словам горожан, из-за ударной волны включилась сигнализация у автомобилей, стекла в домах задрожали, а стены заходили ходуном.
— Что-то громко бахнуло, — отметили подписчики telegram-канала «Мой Таганрог».
— Собака начала скулить и разбудила меня, а я «бабах» не слышал, — поделились другие пользователи соцсетей.
Некоторые утверждают, что лично увидели, как система ПВО уничтожила воздушную цель.
— Видели своими глазами, как летело в небе. После взрыва пошло вниз, — рассказали горожане.
Пока что о громком звуке сообщили жители СЖМ и улицы Дзержинской в Таганроге. Также грохот был и над другими населенными пунктами, например: над селом Бессергеновка Неклиновского района.
Ранее стало известно о 16 сбитых беспилотниках над Азовским морем.