Старинный нахичеванский особняк с садом продают в Ростове за 40 млн рублей

Речь идёт об одноэтажном здании на улице Мясникова, 25. Оно построено в начале прошлого века и известно также как Дом Солопова. Площадь дома составляет 400 квадратных метров. Он относится к объектам культурного наследия. Продавец хочет за уникальный объект 40 миллионов рублей.