Старинный нахичеванский особняк с садом продают в Ростове за 40 млн рублей

Posted 21 сентября, 16:12
Published 21 сентября, 16:12
Modified 21 сентября, 16:12
Updated 21 сентября, 16:12
Речь идёт об одноэтажном здании на улице Мясникова, 25. Оно построено в начале прошлого века и известно также как Дом Солопова. Площадь дома составляет 400 квадратных метров. Он относится к объектам культурного наследия. Продавец хочет за уникальный объект 40 миллионов рублей.
В доме удивительным образом сохранилась дореволюционная лепнина и старинные встроенные элементы. В здания высокие потолки в три с половиной метра.
Также рядом с домом есть небольшой сад и парковка.
Ранее сообщалось, что доходный дом Сариевых в Ростове законсервируют, не дождавшись реставрации.