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Posted 21 сентября, 16:12

Published 21 сентября, 16:12

Modified 21 сентября, 16:12

Updated 21 сентября, 16:12

На улице Мясникова в Ростове выставили на продажу одноэтажный исторический особняк

Старинный нахичеванский особняк с садом продают в Ростове за 40 млн рублей

21 сентября 2024, 16:12
Фото: ВКонтакте «Свой гид»
На улице Мясникова в Ростове выставили на продажу одноэтажный исторический особняк
На улице Мясникова в Ростове выставили на продажу одноэтажный исторический особняк, сообщение об этом появилось на портале свободных объявлений.

Речь идёт об одноэтажном здании на улице Мясникова, 25. Оно построено в начале прошлого века и известно также как Дом Солопова. Площадь дома составляет 400 квадратных метров. Он относится к объектам культурного наследия. Продавец хочет за уникальный объект 40 миллионов рублей.

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В доме удивительным образом сохранилась дореволюционная лепнина и старинные встроенные элементы. В здания высокие потолки в три с половиной метра.

Также рядом с домом есть небольшой сад и парковка.

Ранее сообщалось, что доходный дом Сариевых в Ростове законсервируют, не дождавшись реставрации.

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