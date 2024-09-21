rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября, 16:55

Published 21 сентября, 16:55

Modified 21 сентября, 16:55

Updated 21 сентября, 16:55

Несколько человек застряли в лифте без света на Ворошиловском мосту

Там нечем дышать: 13 человек застряли в лифте на Ворошиловском мосту в Ростове

21 сентября 2024, 16:55
Фото: Ворошиловский мост в Ростове. rostovgazeta.ru
Несколько человек застряли в лифте без света на Ворошиловском мосту

Больше десятка человек застряли в лифте на Ворошиловском мосту в Ростове

Несколько человек застряли в лифте без света на Ворошиловском мосту, сообщает со ссылкой на участников происшествия Telegram-канал «Это Ростов! Новости».

Происшествие случилось на Ворошиловском мосту в Ростове 21 сентября. 13 человек, в их числе дети, застряли в лифте, который поднимает и опускает людей с моста на набережную. После того, как лифт остановился, в кабинке погас свет.

Находившиеся внутри люди испугались. По их словам, дышать внутри кабинки было практически нечем.

«Вытяжки нет, пространства тоже», — жалуются ростовчане.

Вскоре лифт заработал. Никто из находившихся внутри не пострадал.

Василий Голубев рассказал, как изменится набережная Ростова
Узнать подробнее

Ранее RostovGazeta рассказала, чем недовольны ростовчане на набережной.

Читайте также:
Житель Ростова нашел в палисаднике боевую гранатуВ Ростове школьницу избили из-за места в переполненном автобусеПробки сковывают Западный в Ростове из-за строительства скоростного трамвая
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Популярное