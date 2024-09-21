Там нечем дышать: 13 человек застряли в лифте на Ворошиловском мосту в Ростове

Posted 21 сентября, 16:55
Published 21 сентября, 16:55
Modified 21 сентября, 16:55
Updated 21 сентября, 16:55
Происшествие случилось на Ворошиловском мосту в Ростове 21 сентября. 13 человек, в их числе дети, застряли в лифте, который поднимает и опускает людей с моста на набережную. После того, как лифт остановился, в кабинке погас свет.
Находившиеся внутри люди испугались. По их словам, дышать внутри кабинки было практически нечем.
«Вытяжки нет, пространства тоже», — жалуются ростовчане.
Вскоре лифт заработал. Никто из находившихся внутри не пострадал.