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Posted 21 сентября, 07:36

Published 21 сентября, 07:36

Modified 21 сентября, 07:38

Updated 21 сентября, 07:38

Температура воздуха упала ниже нуля на северо-востоке Ростовской области

Температура воздуха упала ниже нуля в Ростовской области

21 сентября 2024, 07:36
Фото: 1MI
Температура воздуха упала ниже нуля на северо-востоке Ростовской области
В северной части Ростовской области зафиксировали первые заморозки 20 сентября, сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.

Речь идет о таких районах, как Боковский, Милютинский районы и часть Шолоховского. Утром 20 сентября столбик термометра там опустился ниже нуля и достиг -0,3 градуса.

В текущие сутки ожидаются резкие скачки температуры в регионе — разница между самыми низкими и высокими показателями достигнет порядка 26 градусов. Например, в Чертковском, Шолоховском и других северных районах Ростовской области ожидалось до +2 градусов прошедшей ночью.

В Ростовской области температура воздуха упала до 0 градусов
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Днем же воздух прогреется до +21…+25 градусов в среднем по области. В некоторых районах температура составит +28 градусов. Скорее всего, так сильно потеплеет только в южной части Ростовской области. Например, в Сальском, Песчанокопском, Егорлыкском районах.

Однако ясные солнечные дни скоро закончатся. С 24 сентября ливень накроет всю Ростовскую область. Затяжные дожди будут идти несколько дней: в основном чуть дольше суток, но местами — все двое, не переставая.

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