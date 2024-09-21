Температура воздуха упала ниже нуля в Ростовской области

Днем же воздух прогреется до +21…+25 градусов в среднем по области. В некоторых районах температура составит +28 градусов. Скорее всего, так сильно потеплеет только в южной части Ростовской области. Например, в Сальском, Песчанокопском, Егорлыкском районах.