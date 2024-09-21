Температура воздуха упала ниже нуля в Ростовской области

Posted 21 сентября, 07:36
Published 21 сентября, 07:36
Modified 21 сентября, 07:38
Updated 21 сентября, 07:38
Речь идет о таких районах, как Боковский, Милютинский районы и часть Шолоховского. Утром 20 сентября столбик термометра там опустился ниже нуля и достиг -0,3 градуса.
В текущие сутки ожидаются резкие скачки температуры в регионе — разница между самыми низкими и высокими показателями достигнет порядка 26 градусов. Например, в Чертковском, Шолоховском и других северных районах Ростовской области ожидалось до +2 градусов прошедшей ночью.
Днем же воздух прогреется до +21…+25 градусов в среднем по области. В некоторых районах температура составит +28 градусов. Скорее всего, так сильно потеплеет только в южной части Ростовской области. Например, в Сальском, Песчанокопском, Егорлыкском районах.
Однако ясные солнечные дни скоро закончатся. С 24 сентября ливень накроет всю Ростовскую область. Затяжные дожди будут идти несколько дней: в основном чуть дольше суток, но местами — все двое, не переставая.