«Издевательство какое-то»: ростовчане о невозможности уехать с нового автовокзала

«Мы стояли на остановке 40 минут. Был выходной день, после восьми часов вечера. Ни одного прямого автобуса на Западный. До старого автовокзала тоже с трудом доедешь. Издевательство какое-то», — рассказала RostovGazeta жительница Ростова Ирина.