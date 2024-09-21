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Posted 21 сентября, 19:05

Published 21 сентября, 19:05

Modified 22 сентября, 04:35

Updated 22 сентября, 04:35

Остановка рядом с Центральным областным вокзалом в Ростове в вечерние часы

«Издевательство какое-то»: ростовчане о невозможности уехать с нового автовокзала

21 сентября 2024, 19:05
Фото: rostovgazeta.ru
Остановка рядом с Центральным областным вокзалом в Ростове в вечерние часы

Ростовчане жалуются на невозможность уехать с Центрального областного вокзала

Общественный транспорт трудно поймать рядом с Центральным областным автовокзалом в Ростове после шести часов вечера, рассказали RostovGazeta местные жители.

По словам ростовчан, уехать с новой транспортной гавани вечером почти нереально. Общественный транспорт перестаёт ходить. Особенно тяжело доехать домой жителям Западного и Северного.

«Мы стояли на остановке 40 минут. Был выходной день, после восьми часов вечера. Ни одного прямого автобуса на Западный. До старого автовокзала тоже с трудом доедешь. Издевательство какое-то», — рассказала RostovGazeta жительница Ростова Ирина.

Из-за того, что общественного транспорта нет, люди вынуждены уезжать от вокзала на такси.

«Тратим миллионы на такси. Постояли, подождали и стали заказывать. Только таксистам и выгода», — жалуется ростовчанка.

Остановка рядом с Центральным областным вокзалом в Ростове в вечерние часыОстановка рядом с Центральным областным вокзалом в Ростове в вечерние часы
Остановка рядом с Центральным областным вокзалом в Ростове в вечерние часы. Фото: rostovgazeta.ru

Ранее сообщалось, что «Ростдонавтовокзал» судится из-за переноса маршрутов на вокзал «Центральный».

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