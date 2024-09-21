«Издевательство какое-то»: ростовчане о невозможности уехать с нового автовокзала

Posted 21 сентября, 19:05
Published 21 сентября, 19:05
Modified 22 сентября, 04:35
Updated 22 сентября, 04:35
По словам ростовчан, уехать с новой транспортной гавани вечером почти нереально. Общественный транспорт перестаёт ходить. Особенно тяжело доехать домой жителям Западного и Северного.
«Мы стояли на остановке 40 минут. Был выходной день, после восьми часов вечера. Ни одного прямого автобуса на Западный. До старого автовокзала тоже с трудом доедешь. Издевательство какое-то», — рассказала RostovGazeta жительница Ростова Ирина.
Из-за того, что общественного транспорта нет, люди вынуждены уезжать от вокзала на такси.
«Тратим миллионы на такси. Постояли, подождали и стали заказывать. Только таксистам и выгода», — жалуется ростовчанка.