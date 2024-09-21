ТВ и радио перестанут работать в Ростовской области из-за активности солнца

Posted 21 сентября, 07:30
Published 21 сентября, 07:30
Modified 21 сентября, 07:32
Updated 21 сентября, 07:32
Солнечная интерференция помешает жителям Ростовской области насладиться передачами по телевизору и радио. Дело в том, что в период с 27 сентября по 20 октября примерно с 10:50 до 12:40 спутниковая антенна, спутник и Солнце будут находиться на одной прямой линии. Мощные шумы светила попросту перекроют все остальные сигналы. В этот момент появятся помехи при работе радио или ТВ. У некоторых даже может пропасть сигнал. Проблемы начнутся на радиостанциях Маяк, Радио России, Вести FM и почти на всех телеканалах. Перебои ожидаются в Ростове, Сальске, Волгодонске, Морозовске, Каменске-Шахтинске, станице Вешенской и ряде других населенных пунктах.
Подобное явление наблюдается всего дважды в год — весной и осенью. На работу теле-, радиовещания оно влияет недолго: всего несколько минут в сутки.
Кроме того, 23 сентября с 09:00 до 18:00 начнутся перебои в Морозовске, а с 11:00 до 17:00 — в хуторе Сиротском Дубовского района. Там помехи появятся из-за профилактических работ на передающем сигнал оборудовании. Аналогичная ситуация ожидается на следующий день в селе Покровском Неклиновского района (с 10:00 до 16:00) и в хуторе Присальском Дубовского района (с 11:00 до 17:00).
В среду, 25 сентября, проблемы с теле- и радиовещанием возможны в станице Андреевской Дубовского района (с 11:00 до 17:00) и в селе Первомайском Кашарского района (с 09:00 до 18:00). В селе Александровка Азовского района помехи появятся 26 сентября, с 10:00 до 16:00. В этот же день в селе Дубовском сигнал пропадет с 11:00 до 17:00. А в пятницу, 27 сентября, профилактическими работами в период с 11:00 до 17:00 займутся в хуторе Савдя Заветинского района.
Неделю назад в Ростовской области также наблюдались перебои в работе телевидения и радиовещания.