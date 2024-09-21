ТВ и радио перестанут работать в Ростовской области из-за активности солнца

Солнечная интерференция помешает жителям Ростовской области насладиться передачами по телевизору и радио. Дело в том, что в период с 27 сентября по 20 октября примерно с 10:50 до 12:40 спутниковая антенна, спутник и Солнце будут находиться на одной прямой линии. Мощные шумы светила попросту перекроют все остальные сигналы. В этот момент появятся помехи при работе радио или ТВ. У некоторых даже может пропасть сигнал. Проблемы начнутся на радиостанциях Маяк, Радио России, Вести FM и почти на всех телеканалах. Перебои ожидаются в Ростове, Сальске, Волгодонске, Морозовске, Каменске-Шахтинске, станице Вешенской и ряде других населенных пунктах.