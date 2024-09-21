В Ростове уничтожают старинные здания, пока над морем сбивают беспилотники

Posted 21 сентября, 15:06
Published 21 сентября, 15:06
Modified 21 сентября, 15:06
Updated 21 сентября, 15:06
Минобороны России отчиталось, что над акваторией Азовского моря минувшей ночью сбили 16 беспилотников. В результате этой атаки пострадавших нет. Все цели были уничтожены.
Всего в течение ночи перехватили более ста дронов самолётного типа. Почти половина из них была сбита над Брянской областью. Ещё 18 уничтожили над Краснодарским краем и пять — над Калужской область. По три беспилотника сбили над Белгородской и Тверской областями. В Смоленской, Курской областях, а также в Республике Крым — по одному.
В соседней с Ростовской областью Кубани после атаки БПЛА произошёл пожар на складе с боеприпасами в Тихорецке. Оттуда эвакуировали в целях безопасности больше тысячи человек. Огонь охватил сотни квадратных метров. Пожарные несколько часов пытаются сдерживать пламя. Также ЧП в Тихорецке повлияло на график движения поездов в Ростовской области.
На портале государственных закупок появилась информация о сносе ещё двух старинных зданий в Ростове. Управление ЖКХ Ленинского района Ростова ищет подрядчика, которые снесёт дома рядом с ростовским ЦУМ на Шаумяна, 56А и 58Б.
Дореволюционные здания давно находятся в упадке. У них не осталось окон, а внутри видны следы пожаров.
На снос зданий власти готовы потратить 16,3 миллиона рублей. В скором времени будет определён подрядчик.
В июне этого года Таганрогский городской суд вынес приговор Владимиру Масленскому, бывшему гендиректору оборонного предприятия «Звезда-Стрела». Его признали виновным по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере. Масленского приговорили к четырём годам лишения свободы, штрафу и выплате ущерба Минобороны России.
На днях это решение попытались оспорить в апелляции. Но и Ростовский областной суд оставил его без изменений, посчитав справедливым. Теперь приговор должен вступить в силу.
По версии обвинения, с 2016 по 2023 годы Масленский вместе с двумя сообщниками, используя служебное положение, мошенническим путём украл у Минобороны больше 420 миллионов рублей. Махинации он смог провернуть, выполняя контракты на производство составной части тактической ракеты.