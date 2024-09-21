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Posted 21 сентября, 15:57

Published 21 сентября, 15:57

Modified 21 сентября, 15:58

Updated 21 сентября, 15:58

На Дону лодка с двумя пассажирами врезалась в трос земснаряда

В Ростовской области лодка с пассажирами в реке Дон врезалась в трос земснаряда

21 сентября 2024, 15:57
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
На Дону лодка с двумя пассажирами врезалась в трос земснаряда
На Дону лодка с двумя пассажирами врезалась в трос земснаряда, сообщили в управлении МЧС по Ростовской области.

Происшествие случилось 21 сентября в Багаевском районе. В реке Дон моторная лодка шла по судовому ходу и врезалась в трос земснаряда. Внутри лодки находились два человека. Они не пострадали.

В управлении МЧС отметили, что с начала года фиксируют рост числа ЧП с маломерными судами в Ростовской области. Спасатели призвали не выходить на судовой ход и обязательно надевать спасательные жилеты.

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Ранее в спасательном ведомстве уточняли, что в происшествиях с маломерными судами в регионе погибли в текущем году два человека. Ещё пятеро получили травмы.

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