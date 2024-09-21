В Ростовской области лодка с пассажирами в реке Дон врезалась в трос земснаряда

Posted 21 сентября, 15:57
Published 21 сентября, 15:57
Modified 21 сентября, 15:58
Updated 21 сентября, 15:58
Происшествие случилось 21 сентября в Багаевском районе. В реке Дон моторная лодка шла по судовому ходу и врезалась в трос земснаряда. Внутри лодки находились два человека. Они не пострадали.
В управлении МЧС отметили, что с начала года фиксируют рост числа ЧП с маломерными судами в Ростовской области. Спасатели призвали не выходить на судовой ход и обязательно надевать спасательные жилеты.
Ранее в спасательном ведомстве уточняли, что в происшествиях с маломерными судами в регионе погибли в текущем году два человека. Ещё пятеро получили травмы.