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Posted 21 сентября, 06:16

Published 21 сентября, 06:16

Modified 21 сентября, 18:29

Updated 21 сентября, 18:29

Через Волго-Донский канал хотят опреснить воду в Азовском море

Власти нашли способ снизить уровень солености в Азовском море

21 сентября 2024, 06:16
Фото: 1MI
Через Волго-Донский канал хотят опреснить воду в Азовском море

Через Волго-Донский канал хотят опреснить воду в Азовском море

Один из способов опреснить Азовское море — направить в него воду из реки Волга через Дон, сообщают федеральные СМИ.

По мнению специалистов, снизить уровень солености в Азовском море можно с помощью впадающей реки Дон. Нужно лишь перебросить в нее воду из Волги. Тогда приток пресной воды увеличится сначала в Таганрогском заливе, а затем и в Азовском море. Однако все не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Эксперты признают, что потребуются современные научные исследования. Как сообщает ТАСС, климатические условия изменились — и в регионах России, и во всем мире. Поэтому следует обновить информацию о климате, прежде чем пытаться исправить ситуацию воздействием извне.

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За последние 20 лет уровень солености Азовского моря заметно увеличился — с 8 до 17-28 промилле (прим. — граммы соли на литр воды). Из-за этого численность промысловой рыбы падает, а вот медуз становится все больше с каждым годом. Как с ними бороться, пока не решили. Ученые даже предлагали их употреблять в пищу, но у местных жителей эта идея не вызвала особого восторга.

Специалисты считают, что море стало солонее из-за уменьшения стока рек Дона и Кубани, менее снежных зим и более длительного теплого сезона с рекордно высокой температурой воздуха. Повлиять на погоду ученые пока не рискнули, а вот разбавить море пресной водой из рек возможность, вероятно, имеется.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Погода#Азовское море#Таганрогский залив#Климат#Дон#Соленость#Медузы#Научные исследования#Рыболовство#Пресная вода
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