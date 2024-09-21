Власти нашли способ снизить уровень солености в Азовском море

По мнению специалистов, снизить уровень солености в Азовском море можно с помощью впадающей реки Дон. Нужно лишь перебросить в нее воду из Волги. Тогда приток пресной воды увеличится сначала в Таганрогском заливе, а затем и в Азовском море. Однако все не так просто, как может показаться на первый взгляд.