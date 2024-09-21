Власти нашли способ снизить уровень солености в Азовском море

Posted 21 сентября, 06:16
Published 21 сентября, 06:16
Modified 21 сентября, 18:29
Updated 21 сентября, 18:29
По мнению специалистов, снизить уровень солености в Азовском море можно с помощью впадающей реки Дон. Нужно лишь перебросить в нее воду из Волги. Тогда приток пресной воды увеличится сначала в Таганрогском заливе, а затем и в Азовском море. Однако все не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Эксперты признают, что потребуются современные научные исследования. Как сообщает ТАСС, климатические условия изменились — и в регионах России, и во всем мире. Поэтому следует обновить информацию о климате, прежде чем пытаться исправить ситуацию воздействием извне.
За последние 20 лет уровень солености Азовского моря заметно увеличился — с 8 до 17-28 промилле (прим. — граммы соли на литр воды). Из-за этого численность промысловой рыбы падает, а вот медуз становится все больше с каждым годом. Как с ними бороться, пока не решили. Ученые даже предлагали их употреблять в пищу, но у местных жителей эта идея не вызвала особого восторга.
Специалисты считают, что море стало солонее из-за уменьшения стока рек Дона и Кубани, менее снежных зим и более длительного теплого сезона с рекордно высокой температурой воздуха. Повлиять на погоду ученые пока не рискнули, а вот разбавить море пресной водой из рек возможность, вероятно, имеется.