Власти Ростова спустя пять лет благоустроят скандальный городской парк

Чиновники теперь взялись за благоустройство парка рядом с микрорайоном Вересаево. Рабочие уже спилили аварийные деревья и сухостой. Также в парке восстановили освещение, убрали мусор и опавшие ветки. Идёт покраска лавочек, урн и парковых скульптур.