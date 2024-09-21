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Posted 21 сентября, 17:22

Published 21 сентября, 17:22

Modified 21 сентября, 17:23

Updated 21 сентября, 17:23

В Ростове началось благоустройство городского парка на улице Берберовской

Власти Ростова спустя пять лет благоустроят скандальный городской парк

21 сентября 2024, 17:22
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
В Ростове началось благоустройство городского парка на улице Берберовской
В Ростове началось благоустройство городского парка на улице Берберовской, подробностями поделился градоначальник Алексей Логвиненко.

Парковую территорию вдоль улицы Берберовской спустя пять лет взяла на баланс Дирекция парков города. Уже давно это место находится в упадке. Жители жаловались на мусор и отсутствие освещения.

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Чиновники теперь взялись за благоустройство парка рядом с микрорайоном Вересаево. Рабочие уже спилили аварийные деревья и сухостой. Также в парке восстановили освещение, убрали мусор и опавшие ветки. Идёт покраска лавочек, урн и парковых скульптур.

Ранее ростовчан возмутил забор в парке имени Островского. Жители подозревают, что там хотят вырубить деревья.

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