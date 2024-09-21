Власти Ростова спустя пять лет благоустроят скандальный городской парк

Posted 21 сентября, 17:22
Published 21 сентября, 17:22
Modified 21 сентября, 17:23
Updated 21 сентября, 17:23
Парковую территорию вдоль улицы Берберовской спустя пять лет взяла на баланс Дирекция парков города. Уже давно это место находится в упадке. Жители жаловались на мусор и отсутствие освещения.
Чиновники теперь взялись за благоустройство парка рядом с микрорайоном Вересаево. Рабочие уже спилили аварийные деревья и сухостой. Также в парке восстановили освещение, убрали мусор и опавшие ветки. Идёт покраска лавочек, урн и парковых скульптур.
Ранее ростовчан возмутил забор в парке имени Островского. Жители подозревают, что там хотят вырубить деревья.