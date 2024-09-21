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Posted 21 сентября, 11:46

Published 21 сентября, 11:46

Modified 21 сентября, 11:47

Updated 21 сентября, 11:47

Рыба погибла в пруду ростовского зоопарка

Власти Ростова вмешались в ситуацию с массовым мором рыбы в зоопарке

21 сентября 2024, 11:46
Фото: для иллюстрации. pxhere.com
Рыба погибла в пруду ростовского зоопарка
Рыба погибла в пруду ростовского зоопарка, подтвердили в администрации города.

Посетители зоопарка на днях сообщили о массовой гибели рыбы в пруду и дурном запахе из водоёма. Власти Ростова напомнили, что пруды учреждения — искусственные. Их организовали ещё в середине прошлого века. Они соединены между собой системой перелива, поскольку их питают родники.

Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в зоопарке
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Эту систему необходимо регулярно чистить от листьев, водорослей и веток. Летом же водоросли растут слишком быстро, засоряют трубы, придавая воде неприятный запах. Уровень кислорода в воде снижается, и рыба погибает.

В администрации Ростова заверили, что сотрудники зоопарка провели очистку системы перелива.

Ранее учёные заявили о дефиците кислорода в Таганрогском заливе.

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