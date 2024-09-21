Власти Ростова вмешались в ситуацию с массовым мором рыбы в зоопарке

Посетители зоопарка на днях сообщили о массовой гибели рыбы в пруду и дурном запахе из водоёма. Власти Ростова напомнили, что пруды учреждения — искусственные. Их организовали ещё в середине прошлого века. Они соединены между собой системой перелива, поскольку их питают родники.