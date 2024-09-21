Власти Ростова вмешались в ситуацию с массовым мором рыбы в зоопарке

Posted 21 сентября, 11:46
Published 21 сентября, 11:46
Modified 21 сентября, 11:47
Updated 21 сентября, 11:47
Посетители зоопарка на днях сообщили о массовой гибели рыбы в пруду и дурном запахе из водоёма. Власти Ростова напомнили, что пруды учреждения — искусственные. Их организовали ещё в середине прошлого века. Они соединены между собой системой перелива, поскольку их питают родники.
Эту систему необходимо регулярно чистить от листьев, водорослей и веток. Летом же водоросли растут слишком быстро, засоряют трубы, придавая воде неприятный запах. Уровень кислорода в воде снижается, и рыба погибает.
В администрации Ростова заверили, что сотрудники зоопарка провели очистку системы перелива.
Ранее учёные заявили о дефиците кислорода в Таганрогском заливе.