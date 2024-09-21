Водители в Ростове разогнали массовую драку в районе Александровки

Инцидент произошел 14 сентября. По словам свидетелей, около 13.00 мск парень шел по проспекту 40-летия Победы. За конечной остановкой к нему подошла толпа ребят. Очевидцы сообщили о том, что нападавших было семеро. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешались посторонние.