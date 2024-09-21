Водители в Ростове разогнали массовую драку в районе Александровки

Posted 21 сентября, 07:40
Published 21 сентября, 07:40
Modified 21 сентября, 07:48
Updated 21 сентября, 07:48
Инцидент произошел 14 сентября. По словам свидетелей, около 13.00 мск парень шел по проспекту 40-летия Победы. За конечной остановкой к нему подошла толпа ребят. Очевидцы сообщили о том, что нападавших было семеро. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешались посторонние.
— Остановились три машины, водители вышли и направились к месту происшествия, чем явно спугнули толпу, и те начали расходиться, — пишет автор поста в telegram-канале «Ростов Главный».
Ростовчан возмутила такая ситуация. Многие отметили, что напавшие повели себя не по-мужски.
— Толпой на одного — это не сила, а слабость, — заявили подписчики.
— Пора создавать дружину, — предложили другие.
Летом молодежь устроила подобные разборки в парке Горького. Толпа парней буквально отпинала лежачего ровесника.