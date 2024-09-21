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Posted 21 сентября, 07:40

Published 21 сентября, 07:40

Modified 21 сентября, 07:48

Updated 21 сентября, 07:48

Семеро на одного: парни набросились на сверстника в Ростове

Водители в Ростове разогнали массовую драку в районе Александровки

21 сентября 2024, 07:40
Фото: 1MI
Семеро на одного: парни набросились на сверстника в Ростове
Толпа парней набросилась на сверстника в Александровке в Ростове-на-Дону, кадрами с видеозаписи поделились очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел 14 сентября. По словам свидетелей, около 13.00 мск парень шел по проспекту 40-летия Победы. За конечной остановкой к нему подошла толпа ребят. Очевидцы сообщили о том, что нападавших было семеро. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешались посторонние.

— Остановились три машины, водители вышли и направились к месту происшествия, чем явно спугнули толпу, и те начали расходиться, — пишет автор поста в telegram-канале «Ростов Главный».
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Ростовчан возмутила такая ситуация. Многие отметили, что напавшие повели себя не по-мужски.

— Толпой на одного — это не сила, а слабость, — заявили подписчики.
— Пора создавать дружину, — предложили другие.

Летом молодежь устроила подобные разборки в парке Горького. Толпа парней буквально отпинала лежачего ровесника.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Нападение#Социальные сети#Очевидцы#Молодежь#Происшествия
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